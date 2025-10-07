تايلور سويفت تتصدر شباك التذاكر بـ «شوغيرل»

أتبعت المغنية الأميركية تايلور سويفت النجاح الذي حققه ألبومها الـ12 فور طرحه أول من أمس بتحقيق فيلمها «ذي أوفيشل ريليس بارتي أوف إيه شوغيرل» حصيلة كبيرة من الإيرادات بلغت 33 مليون دولار في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، منتزعاً صدارة شباك التذاكر، وفقاً لتقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويتناول الفيلم الذي عرضته من الجمعة إلى الأحد دور سينما في أكثر من 50 دولة مسيرة تأليف الأغنيات الـ12 في ألبومها.

وحلّ في المرتبة الثانية بفارق كبير عن «شوغيرل» فيلم الأكشن والدراما الكوميدية «وان باتل آفتر أناذر»، إذ جمع الفيلم الذي يتولى بطولته ليوناردو دي كابريو إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار.

ويؤدي النجم في هذا الفيلم الجديد للمخرج الأميركي بول توماس أندرسون دور متمرّد سياسي سابق كبير السن يسعى لإنقاذ ابنته المراهقة.

وحلّ في المركز الرابع فيلم الأطفال «غابيز دولهاوس: ذي موفي» بإيرادات بلغت نحو 5.2 ملايين دولار.