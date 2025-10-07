رحيل الكاتبة البريطانية جيلي كوبر عن 88 عاماً

توفيت الكاتبة البريطانية جيلي كوبر، المعروفة بروايتي «رايفلز» و«رايدرز»، عن 88 عاماً، حسبما أعلنت وكيلتها وعائلتها أمس.

وذكر الإعلام البريطاني أن الكاتبة التي ألفت سلسلة روايات رومانسية توفيت بعدما سقطت أول من أمس.

وقالت وكيلة أعمال كوبر، فيليسيتي بلانت: «فقدت صديقة وحليفة وشخصية موثوقة ومرشدة، لكنني أعلم أنها ستعيش إلى الأبد من خلال الكلمات التي كتبتها».

وذكرت شبكة «بي بي سي» وغيرها من وسائل الإعلام أن كوبر سقطت أرضاً.

وأفاد ابناها فيلكس وإميلي بأن وفاتها «غير المتوقعة جاءت صادمة تماماً».