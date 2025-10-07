«القافلة الوردية».. توعية في أجواء من الترفيه

ضمن حملة «أكتوبر الوردي» تقام الدورة الثانية من الفعالية المجتمعية التي تنظمها «القافلة الوردية»، التابعة لـ«جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في الجادة بالشارقة في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، وتتضمن الفعاليات تقديم فحوص طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والعائلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتفتح الفعالية أبوابها للجمهور على مدار ثلاثة أيام متواصلة، متيحة للأفراد والعائلات فرصة الاستفادة من الخدمات الطبية والفحوص السريرية المجانية التي تقدمها «القافلة الوردية»، إلى جانب فحوص «الماموغرام» للفئة العمرية 40 عاماً فما فوق، على أساس أولوية الحضور، بهدف تعزيز فرص الكشف المبكر عن السرطان، وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

ولتقديم تجربة عائلية ومجتمعية متكاملة، يتضمن برنامج الفعالية مجموعة من الجلسات التوعوية وورش العمل التفاعلية، ومناطق للألعاب، إلى جانب باقة من الأنشطة الرياضية والصحية، كما تشمل أنشطة ترفيهية وتعليمية مخصصة للأطفال، وفرصة تسوق في سوق منبت، الذي يخصص جزءاً من عوائد المبيعات لرفد جهود «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» و«القافلة الوردية» في دعم مرضى السرطان وأسرهم.

وتسعى «القافلة الوردية» من خلال هذه الفعالية إلى نشر ثقافة الوعي الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على إجراء الفحوص الطبية الدورية، باعتبار الكشف المبكر عاملاً أساسياً في تشخيص المرض في مراحله الأولى وتعزيز فرص العلاج والشفاء التام، تجسيداً لالتزام جمعية أصدقاء مرضى السرطان والقافلة الوردية بتعزيز الوقاية من السرطان ودعم المرضى وأسرهم، والارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع.

وتشارك «القافلة الوردية» في تحدي «باتل كانسر» في ملعب «ذا سيفنز ستاديوم» بدبي في 25 الجاري، حيث توفر العيادة المتنقلة فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال اليوم. وتتضمن الفعالية تحدياً للياقة البدنية إلى جانب جمع التبرعات لصالح حملة «جمعية أصدقاء مرضى السرطان x باتل كانسر 2025» عبر منصة يلّا جيف؛ أول منصة مرخصة لجمع التبرعات الخيرية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.

كما يتضمن برنامج الفعاليات المجتمعية تعاون «القافلة الوردية» مع فندق ريكسوس مارينا أبوظبي في النسخة الخامسة من فعالية «ركوب الدراجات الهوائية مع ريكسوس» في 18 الجاري، في إطار دعم جهود التوعية بسرطان الثدي خلال شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتأتي هذه الفعاليات المجتمعية ضمن برنامج حملة «أكتوبر الوردي» السنوية التي تنظمها «القافلة الوردية» بمناسبة «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي»، والتي تشهد تخصيص 8 عيادات ثابتة، والعيادات الطبية المتنقلة الكبيرة والمصغرة في أكثر من 86 موقعاً في جميع إمارات الدولة، لتقديم آلاف الفحوص الطبية المجانية إلى جانب ورش عمل توعوية حول سبل الوقاية والعلاج وأهمية فحوص الكشف المبكر والدوري.

