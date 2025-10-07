الأرشيف والمكتبة الوطنية يُنظِّم دورة «تحويل الوثائق»

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية حول إجراءات وآليات تحويل الوثائق غير النشطة داخلياً في الجهة الحكومية (من الوحدة التنظيمية المنشئة للوثائق إلى وحدة الوثائق) والوثائق التاريخية (من الجهات الحكومية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية).

وتأتي هذه الدورة استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية للجهات الحكومية الاتحادية.

وأكّد خبير الأرشفة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أحمد موجب، الذي قدّم الدورة أن مرحلة تحويل الوثائق من الجهات الحكومية تكون في المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذ يتم تحويلها إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتم التدقيق عليها ثم يقوم المتخصصون بترميم الوثائق المتضررة أو المشرفة على التلف، مشيراً إلى أهمية التوعية بالأساليب الصحيحة في حفظ ذاكرة الوطن حفاظاً عليها من الهدر والضياع.

واستعرضت الدورة بالتفصيل وبالصور التوضيحية لجدول تحويل الوثائق وكيفية تعبئته، والمراحل التي تمر بها عملية التحويل، ومتطلباتها، والبيانات التفصيلية المطلوبة لاسترجاعها في حال الحاجة إليها من طرف متخذي القرار أو الموظفين أو الباحثين.