«نوبل الطب» تذهب إلى مكتشفي الخلايا الحارسة للجهاز المناعي

مُنحت جائزة نوبل في الطب لعام 2025، أمس، للباحثين الأميركيين: ماري إي. برونكو، وفريد رامسديل، والعالم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديراً لأبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي. وأعلنت لجنة نوبل، في بيان، أن الجائزة تُقدّر «اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي».

وأوضحت الأستاذة في معهد كارولينا ماري فاهرين - هيرلينيوس أن «جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لهذا العام تركز على كيفية تحكمنا في جهازنا المناعي، بما يُمكّننا من مكافحة أي ميكروب يمكن تخيله مع تجنب أمراض المناعة الذاتية». وأشارت لجنة نوبل إلى أن الفائزين بالجائزة اكتشفوا «الخلايا الحارسة للجهاز المناعي، أي الخلايا التائية التنظيمية (أو الكابحة)، التي تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أجسامنا».

ولاحظت اللجنة أن اكتشافاتهم أرست «أسس مجال بحثي جديد، وحفزت التوصل إلى أدوية جديدة، منها مثلاً ما هو للسرطان وأمراض المناعة الذاتية».