نوبل الطب 2025 لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم بالجهاز المناعي

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل‭‭ ‬‬في الطب، اليوم، فوز العالمة ماري برونكو والعالمين فريد ​​رامسديل وشيمون ساكاجوتشي بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 تقديرا لأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي، الذي يمثل التحمل المناعي الذي تصل إليه بعض الخلايا بعد بلوغ مرحلة النضج.

وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا الطبي في السويد الفائزين بجائزة نوبل في الطب، ويحصلون على جائزة قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد.