ايبارزا تضيء مهرجان دبي للمفروشات 2025 بحلول متكاملة وتشكيلة جديدة

تنطلق هذا العام الدورة السابعة من مهرجان دبي للمفروشات، في الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر، لتقدَّم نفسها كأكبر حدث من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة في عالم الأثاث والتصميم الداخلي والديكور. ويُعد المهرجان وجهة مثالية للمقيمين والزوار الراغبين في تجديد منازلهم أو تحديث مساحاتهم الداخلية، حيث يتيح لهم الاطلاع على أحدث الصيحات العصرية والاستفادة من العروض المتنوعة التي تقدمها أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية. وعلى مدار أيامه، يشهد الحدث فعاليات وورش عمل يقدمها خبراء الصناعة، إلى جانب ابتكارات متجددة تشمل قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمنتجات الذكية والمستدامة.

وكما جرت العادة سنوياً، تواصل ايبازرا ترسيخ حضورها كأحد أبرز المشاركين في المهرجان، من خلال ما تقدمه من حلول متكاملة تجمع بين الأثاث والتصميم الداخلي وتنفيذ الأعمال الـfit-out، إلى جانب عروض مميزة وخصومات تصل إلى 75% على مجموعاتها المتنوعة من المنتجات، ما يمنح الزوار فرصة الوصول إلى خيارات تجمع بين الجودة والتصميم والقيمة. وتأتي مشاركة إبارزا هذا العام متماشية مع ارتفاع الطلب على تحديث المنازل وترقيتها، سواء عبر استكمال تجهيز المشاريع الجديدة أو تطوير المساحات القائمة بما ينسجم مع الأسلوب الشخصي للمستخدمين واحتياجاتهم المتجددة.

وفي هذا السياق، قال معنّى أبو دقّة، الرئيس التنفيذي لشركة إيبارزا:

“منذ جائحة كورونا لاحظنا تحولاً جذرياً في وعي الناس تجاه المساحات الداخلية التي يعيشون فيها. لم يعد الديكور مجرد جانب جمالي، بل أصبح عنصراً يؤثر على الراحة النفسية والعلاقات الاجتماعية داخل المنزل. الكثير من العملاء اليوم يسعون إلى إعادة تشكيل بيوتهم أو إدخال تغييرات جذرية تعبّر عن هويتهم وتنسجم مع احتياجاتهم اليومية. ونحن في إبارزا نواكب هذا التوجه من خلال تقديم حلول متكاملة ننتجها وننفذها بالكامل ضمن منظومتنا الخاصة وورشنا الموجودة في الدولة وخارجها، وهو ما يمنح العملاء ثقة أعلى في الجودة وتكاملاً في النتيجة النهائية.”

وأضاف قائلاً:

“ما يميز هذا العام هو الزخم الكبير في تسليم المشاريع السكنية التي انطلقت بعد جائحة كورونا، حيث يسعى الكثير من العملاء إلى فرش منازلهم أو ترقيتها بالكامل قبل الانتقال إليها. في المقابل، نشهد أيضاً طلباً متزايداً على ترقية العقارات الأقدم ذات المواقع المتميزة لتبقى على مستوى المشاريع الجديدة من حيث التصميم وجودة التشطيب.”

وتسهم هذه الدورة في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمهرجانات المتخصصة، وإبراز دورها كمركز جاذب للاستثمار في قطاعات التصميم والديكور والأثاث على مستوى المنطقة والعالم. وبمشاركتها هذا العام، تترسخ مكانة ايبارزا كشريك أساسي في تطوير مشهد التصميم الداخلي في المنطقة، ليس فقط من خلال حضورها في المهرجان، بل عبر قدرتها على قيادة التحوّل في طريقة تفكير الأفراد تجاه منازلهم، وتقديم حلول متكاملة تعكس أسلوب الحياة العصري وتلبي احتياجات السوق المتجددة