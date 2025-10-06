مصر: بعد أسبوعين من سرقة السوار .. إختفاء لوحة أثرية نادرة والنيابة تحقق

بعد نحو أسبوعين من واقعة سرقة سوار أثري فرعوني، والتي شغلت الرأي العام المصري، اختفت لوحة أثرية نادرة من منطقة سقارة الأثرية بالجيزة جنوب البلاد.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.

كما أضاف أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية، تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إن هناك معلومات عن اختفاء لوحة أثرية من إحدى مقابر منطقة سقارة، وتحديداً من مقبرة «خنتي كا» الشهيرة، وهذه المقبرة تستخدم كمخزن للقطع الأثرية، مضيفاً أن اللوحة من الحجر الجيري، وأبعادها تقارب 40 في 60 سنتيمتراً، وتُصوّر ثلاثة فصول من مشاهد الحياة اليومية في عصر الدولة القديمة.

كما أوضح شاكر أن الجهات المختصة، ومنها المجلس الأعلى للآثار، يجري جرداً وحصراً شاملاً للمخازن لمعرفة كافة التفاصيل.

وتقع مقبرة «خنتي كا» بمنطقة سقارة الأثرية إلى الجنوب من هرم زوسر المدرج، وهي إحدى المقابر الهامة التي تعود إلى أواخر الأسرة الخامسة في الدولة القديمة.

وتأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوعين من واقعة أحدثت ضجة، وهي سرقة سوار ذهبي أثري من المتحف المصري بالتحرير، وكشفت النيابة الإدارية في مصر قيام إحدى العاملات، وهي أخصائية ترميم بالمتحف المصري القديم باختلاس السوار ومغادرتها مقر عملها لتقوم ببيعه لاحقاً.

وأسفرت معاينة النيابة للمتحف عن أن السوار الذي تم اختلاسه يعود لعصر الانتقال الثالث منذ حوالي 900 عام قبل الميلاد، وهو مصنوع من الذهب الخالص، ومرصع بقطعة نادرة من حجر اللازورد، وكان معروضاً بإحدى صالات المتحف حتى جرى إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض بأحد المعارض بالخارج.