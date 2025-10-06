مركبة فضائية لتسليم الطرود إلى أي مكان على الأرض .. خلال 60 دقيقة فقط





كشفت شركة «إنفرجن» الأميركية عن مركبتها الفضائية الجديدة «Arc»، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم القادرة على توصيل شحنات إلى أي نقطة على سطح الأرض خلال أقل من ساعة.

والمركبة التي تم الكشف عنها في فعالية خاصة داخل مصنع الشركة، تمثل نقلة نوعية في عالم اللوجستيات الفضائية، وفقاً لما أكده المؤسسان المشاركان، جاستن فياشيتي وأوستن بريغز، اللذان أطلقا الشركة عام 2021.

وقال فياشيتي: «آرك تمثل قفزة جديدة في عالم الخدمات اللوجستية، حيث تتيح بناء شبكة توصيل من الفضاء تجعل الوصول إلى الأرض أكثر سهولة وفعالية».

وتبلغ أبعاد «آرك» نحو 8 أقدام طولاً و4 أقدام عرضاً، أي بحجم طاولة كبيرة، وهي مصممة لحمل شحنات تتنوع بين معدات طبية وطائرات مسيرة لا يتجاوز وزنها 220 كيلوغراماً والسير بسرعة «20 ماخ»، .

وفي مقابلة مع موقع «Ars Technica»، أوضح فياشيتي أن الشركة تخطط لإبقاء المركبات في المدار لفترات طويلة تصل إلى 5 سنوات، لتكون جاهزة للهبوط عند الحاجة. وأضاف: «المهمة الأساسية لنا هي وضع مركبات آرك في المدار مسبقاً، لتكون قادرة على إيصال حمولتها إلى الموقع المطلوب خلال أقل من ساعة».

وتتميز المركبة بتصميم «جسم رافع»، ما يمنحها قدرة على المناورة أثناء دخولها الغلاف الجوي، مع مدى عرضي يصل إلى نحو 1000 كيلومتر، ما يتيح لها اختيار مناطق واسعة للهبوط.

وعلى عكس المركبات التقليدية، لا تحتاج «آرك» إلى مدرج للهبوط، إذ تستخدم مظلات للهبوط الآمن، كما أن نظام الدفع فيها يعتمد على مواد غير سامة، ما يسمح للجنود بالتعامل معها مباشرة دون الحاجة إلى معدات حماية خاصة.

وقال فياشيتي: «نحن نصف هذه الشحنات بأنها حاسمة في لحظة وصولها، سواء كانت معدات طبية أو طائرات مسيرة أو غيرها، المهم أنها تحدث فرقاً فور وصولها إلى الأرض».

وتقول الشركة إن «آرك» قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وتتمتع بقدرة هبوط دقيقة تتيح استردادها بسرعة، ما يجعل اختبارات السرعة الفائقة أكثر تكراراً وأقل تكلفة.