قي المهرجان الذي يحمل اسمها.. ليلى علوي متهمة بالاعتداء على صحفي والاستيلاء على هاتفه

تقدم الصحافي المصري ريمون المصري، ببلاغ ضد الفنانة الشهيرة ليلى علوي متهماً إياها بالاعتداء الجسدي والتنمر عليه خلال تغطيته لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

كما أكد مقدم البلاغ، أن علوي لم تكتف بالاعتداء اللفظي والبدني، بل استعانت بشخص آخر لمساعدتها في الاعتداء الجسدي، أثناء أداء الصحفي مهامه في موقع الحدث، وسط حضور كبير من الصحفيين والإعلاميين.

كذلك أشار إلى أن الممثلة استولت على هاتفه المحمول بالقوة والإكراه، مستخدمة العنف، ثم عبثت بمحتوياته من صور وملفات شخصية ومهنية، دون مبرر.

يُذكر أن ليلى علوي كانت كُرّمت في افتتاح دورة المهرجان التي تحمل اسمها احتفاء بمشوارها الفني، كما بكت أثناء توجيه رسالة لجمهورها قائلة: «الذين تحملوني هذا العمر كله».

وقال ريمون أن الواقعة حدثت مساء الجمعة عقب انتهاء ندوة علوي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي. وأضاف أن الممثلة وبينما كانت تنتقل إلى قاعة أخرى لإجراء عدد من اللقاءات الصحفية، مدت يدها واعتدت عليه بالدفع، وأخذت هاتفه المحمول بالقوة.

كما أضاف أن الفنانة سلمت الهاتف لأحد الأشخاص، الذي عبث بمحتواه ومسح أجزاء منه، ثم ألقته في وجهه.

وقال الصحفي أن أحد الزملاء تدخل ليشرح للفنانة عن إعاقته، إلا أنها ردت ساخرة: «وأنا أعمله إيه، أنا مالي؟».

وأصدر وكيل النائب العام بنيابة سيدي جابر قرارا باعتبار القضية جنحة تعدٍ على صحافي من ذوي الهمم، وأمر بفتح التحقيقات اللازمة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الفندق الذي شهد الواقعة، للتأكد من تفاصيل الحادثة وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين بالمقطع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات المنتظرة.

ومن المنتظر استدعاء عدد من الشهود، بينهم صحفيون كانوا حاضرين في موقع الحدث، ومسؤولو مهرجان الإسكندرية، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مدى صحة أقوال الطرفين.

ولاحقاً أصدرت إدارة المهرجان بياناً ثمنت فيه مشاركة علوي في الدورة المنعقدة في الوقت الحالي، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر بشأن فعاليات هذا الحدث الفني، وألا يتم الزج باسم الممثلة في وقائع كاذبة تستهدف الإضرار بها.

واستنكرت الإدارة ما أثير حول قيام علوي بالتنمر على أحد الصحافيين، أو استخدام العنف في مواجهة المحاولات المعتادة لانتهاك خصوصيتها.

وكشفت أنها تعاملت مع محاولة اعتداء خلال الفعاليات باحترافية شديدة، إذ حدث ذلك بعد اقتحام القاعة الخاصة بندوة تكريمها إثر انتهائها.

كما أوضحت الإدارة أن علوي تعاملت مع الحادث بشكل حافظ على عدم الإضرار بالشخص المدعي عليها، رغم عدم وجود اسمه أصلاً في قوائم الإعلاميين لتغطية المهرجان. وأكدت أن الممثلة رفضت اتخاذ أي موقف قانوني تجاه محاولة الاعتداء عليها وانتهاك خصوصيتها، لكن المهرجان شدد على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تعد على نجمة دورته الحالية.