استدعاء قوات الإطفاء 4 مرات في يوم واحد بسبب رائحة فاكهة

تسببت رائحة فاكهة الدوريان القوية باستدعاء قوات الإطفاء الألمانية 4 مرات خلال يوم واحد في مدينة فيسبادن.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية أن المدينة شهدت واقعة غريبة حين اعتقد السكان بوجود تسرب غازي بسبب انتشار رائحة الفاكهة إلى حد كبير ما أثار مخاوف في مركز تسوق ومبنى سكني.

وبينما تدخلت السلطات للتحقق من سلامة المكان، أشار رجال الإطفاء إلى أن البلاغ الأول وصل مساء السبت من مركز تسوق، حيث تردد وجود رائحة غاز.

وأوضحوا أن القياسات لم تُظهر أي تسرب، كما لم يُكتشف وجود أي وصلة غاز بالمبنى، لكن عند استدعاء الطوارئ مجدداً بسبب تكرار الرائحة في نفس المركز التجاري، اكتشف رجال الإطفاء أن فاكهة الدوريان المعروضة في أحد المتاجر، والتي قام نظام التهوية بتوزيع رائحتها في أرجاء المبنى هي السبب.

كما تم رصد الرائحة في مبنى سكني آخر خلال الليل، وأكدت عمليات البحث أن الدوريان كانت السبب نفسه.

يذكر أن فاكهة الدوريان تزرع عادة في جنوب شرق آسيا، وتشتهر برائحتها النفاذة التي يمكن أن تسبب التباساً مع الروائح الغازية.