وفاة أطفال في الهند بسبب دواء سعال مُصنّع محليًا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية راجستان الهندية عن وفاة طفلين وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين بعد تناول شراب سعال مُصنّع محليًا خلال الأسبوعين الماضيين، ما أثار حالة من القلق العام.

وبدأت الأزمة في 22 سبتمبر، حين توفي الطفل سامرات جاتاف (عامان) بعد تناوله الشراب مع شقيقته وابن عمه. ورغم نجاة الآخرين بعد تقيؤ شديد، ظل سامرات فاقدًا للوعي حتى وفاته في مستشفى بمدينة جايبور. وبعد أيام، توفي نيتيش شارما (5 سنوات) في مقاطعة سيكار إثر إعطائه الدواء لعلاج السعال. كما ظهرت حالات تسمم أخرى في مناطق مختلفة، بينها بانسوارا حيث أصيب ثمانية أطفال.

وأنتج الشراب المثير للجدل بواسطة شركة "كايسون فارما"، التابعة لحكومة راجستان، ويحتوي على مادة ديكستروميثورفان هيدروبروميد. وتم توزيع أكثر من 1.3 مليون زجاجة منه منذ يوليو الماضي. وقد طُلب من جميع المراكز الصحية التوقف عن وصفه بعد ظهور المضاعفات، التي شملت فقدان الوعي وصعوبات في التنفس.

وأثارت الحادثة جدلًا إضافيًا حين تناول طبيب محلي يُدعى تاراشاند يوغي جرعة من الدواء بنفسه لإثبات سلامته، لكنه عُثر عليه فاقدًا للوعي في سيارته بعد ثماني ساعات. كما أُصيب سائق سيارة إسعاف بالدوار والأعراض ذاتها بعد تناوله الدواء، وتعافى لاحقًا.

ورغم أن مسؤولي الصحة أوضحوا أن الأعراض قد ترتبط أيضًا بجرعات زائدة، لكن التحقيقات مستمرة، فيما جرى إيقاف إنتاج الشراب بالكامل. وأكدت إدارة مراقبة الجودة في راجستان أن عينات من جميع الدفعات المسحوبة تخضع للفحص، وأن الأطباء تلقوا تعليمات بعدم وصفه.

يُذكر أن الشراب نفسه كان قد خضع للحظر في عام 2023 لاحتوائه على نسب منخفضة من المنثول. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مصنع "كايسون فارما" أغلق أبوابه، فيما لم يصدر تعليق من مالكه.