دراسة: السجائر الإلكترونية تزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري

وجدت دراسة جديدة أن تدخين السجائر الإلكترونية قد يزيد من خطر الإصابة بمقدمات السكري. ومقدمات السكري هي حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، وعادةً ما تحدث قبل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ورغم أن مقدمات السكري قابلة للشفاء، إلا أنها تعني أن بعض تلف القلب والكلى والأعصاب قد يكون قد بدأ بالفعل.

ومن الثابت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، لكن آثار السجائر الإلكترونية (المعروفة أيضًا باسم أبخرة النيكوتين) على سكر الدم لا تزال غامضة.

وعلى أمل توضيح بعض الأمور، قاد خبير الاقتصاد الصحي سولاكشان نيوبان من جامعة جورجيا فريقًا قام بتحليل أكثر من 1.2 مليون نقطة بيانات، جُمعت عبر الهاتف خلال استطلاع أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وباستخدام هذه البيانات، استكشف نيوبان وفريقه العلاقة بين مقدمات السكري أو داء السكري واستخدام السجائر الإلكترونية، سواءً بمفردها أو مع السجائر القابلة للاحتراق.

وكان الأشخاص الذين اعتمدوا على النيكوتين فقط من السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري بنسبة 7% مقارنةً بغير المدخنين. وهذا يعادل 7000 حالة إضافية من مقدمات السكري لكل مليون مستخدم للسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وبالمقارنة، كان الأشخاص الذين يدخنون منتجات النيكوتين التقليدية حصريًا، مثل السجائر والسيجار، أكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري بنسبة 15% مقارنةً بغير المدخنين.

كما كان من يدخنون السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بمقدمات السكري بنسبة 28% مقارنةً بغير المدخنين.

واستنتج نيوبان: "إن استخدام السجائر الإلكترونية وحده يزيد من احتمالية الإصابة بمقدمات السكري، بينما يُضيف الاستخدام المزدوج خطرًا إضافيًا".

كما وجد الفريق أن هؤلاء "المستخدمين المزدوجين" كانوا أكثر عُرضة لخطر الإصابة بمرض السكري المُكتمل: بنسبة 9% أكثر من غير المدخنين. وهذا الخطر أكبر من خطر الأشخاص الذين يدخنون السجائر التقليدية فقط، والذين زادت نسبة خطرهم بنسبة 7% أكثر من غير المدخنين.

واختتم نيوبان في البحث الذي تم نشره في مجلة AJPM Focus قائلا أنه "في عصر تُسوّق فيه السجائر الإلكترونية كبديل "أكثر أمانًا" للتدخين، يُشير هذا إلى أنها قد تحمل خطرًا خفيًا، وقد تُساهم بشكل غير مباشر في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل مقدمات السكري ومرض السكري".