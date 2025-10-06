التزلج على عربات المترو تحدٍ جديد يتسبب بمقتل عشرات المراهقين الأمريكيين

عُثر في مدينة نيويورك صباح السبت، على فتاتين ميتتين فوق قطار أنفاق ما دفع رئيس هيئة النقل إلى إصدار تحذير من مخاطر " subway surfing - التزلج على عربات المترو ".

ووصف ديمتريوس كريشلو، رئيس هيئة النقل في مدينة نيويورك، الوفاة بالمأساة، وسلط الضوء على مخاطر "التزلج بالمترو". وقال كريشلو في بيان: "من المحزن أن تفارق فتاتان صغيرتان الحياة لأنهما اعتقدتا بطريقة ما أن ركوب المترو على العربات لعبة مقبولة".

وكشف تقرير لشبكة NBC News عن حوادث "التزلج" عن 18 حالة وفاة في مدينة نيويورك عامي 2023 و2024، منها ست وفيات في عام 2023 و12 حالة وفاة في عام 2024.

وبدأت إدارة الشرطة بتسيير طائرات بدون طيار فوق القطارات لرصد ركابها. وفي يونيو، صرّح عمدة المدينة، إريك آدامز، بأن المسؤولين "أنقذوا ركاب مترو الأنفاق 52 مرة قبل وقوع المأساة".

بدورها رفعت نورما نازاريو، التي توفي ابنها زاكري، البالغ من العمر 15 عامًا، عام 2023، دعوى قضائية بتهمة القتل الخطأ ضد منصات "بايت دانس" و"تيك توك" و"ميتا" الرقمية عام 2024. وصرحت نورما لشبكة "إن بي سي نيوز ناو" أن ابنها تعرّف على "ركوب قطار الأنفاق" عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتوفي زاكري بعد أن اصطدم رأسه بعارضة أثناء ركوبه قطارًا كان يمر فوق جسر ويليامزبرغ.

وتنص الدعوى القضائية على أن شركات التواصل الاجتماعي "تصمم وتطور منتجاتها عمدًا لتشجيع وتمكين ونشر مواد للمراهقين والأطفال يعلم المدعى عليهم أنها إشكالية وتضر بشدة بالصحة العقلية والجسدية لمستخدميها القاصرين".

وتقول الدعوى: "لم يفتح زاكري نازاريو أو يستخدم تطبيق تيك توك أو إنستغرام للبحث عن تحديات خطيرة". وتزعم الدعوى أن المنصات، "بموجب تصميم المنتج"، وجهت إليه مقاطع فيديو حول ركوب قطار الأنفاق. بعد ذلك بوقت قصير، صعد على متن قطار متجه إلى بروكلين، واصطدم بالعارضة السفلية، وسقط بين العربات على القضبان، ودهسه القطار، وفقًا للدعوى.

من جهتها نفت منصات ميتا وبايت دانس وتيك توك هذه الادعاءات الشهر الماضي عند ردها على شكوى معدلة.