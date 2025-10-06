«الأرشيف» يضيء على ذاكرة الوطن في «معرض الفرس للجديدة»

اختتم «الأرشيف والمكتبة الوطنية» مشاركته ضمن جناح الإمارات بفعاليات الدورة الـ16 من «معرض الفرس للجديدة» بالمملكة المغربية، التي استعرض خلالها مجموعة من أبرز إصداراته ومقتنياته التاريخية والثقافية التي توثق لمسيرة الدولة، وتُبرز عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة.

وشهد جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية إقبالاً واسعاً من زوّار المعرض الذي عرض خلاله ما يقارب 100 إصدار، تنوعت موضوعاتها بين التاريخ والثقافة والتراث، من أبرزها كتاب «تاريخ العلاقات المغربية الإماراتية» الذي يُعد مرجعاً توثيقياً يُبرز الجوانب الدينية والعلمية والثقافية التي ربطت بين البلدين عبر مراحل متعددة، وكتاب «زايد.. رحلة في صور» الذي يقدّم توثيقاً فوتوغرافياً لمسيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومسيرته في بناء وطن ينعم بالتنمية المستدامة، ويستند إلى قيم إنسانية نبيلة.

وشهد الجناح أيضاً عرض صور ووثائق وأفلام وثائقية، تسلط الضوء على ارتباط دولة الإمارات بالخيول العربية الأصيلة، ومشاركتها في مهرجانات الخيل وسباقاتها في الإمارات والمغرب، ما يعكس الشغف المشترك بين البلدين بهذا الموروث الثقافي العريق.

وتأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إطار حرصه على صون الذاكرة الوطنية، وتوثيق العلاقات التاريخية والثقافية، وتعزيز الحضور الإماراتي في المحافل والفعاليات الدولية ذات الطابع التراثي والثقافي، بما يعكس رؤية الدولة في المحافظة على الهوية، وترسيخ القيم المشتركة.