«أوبن إيه.آي» تُسهّل توليد فيديوهات مرحة

منذ وقت طويل تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنتاج فيديوهات من خلال أوامر نصية، لكن شركة «أوبن إيه.آي» المطوّرة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر (شات جي.بي.تي) ترغب في تسهيل توليد فيديوهات مرحة قابلة للمشاركة من خلال السماح للمستخدمين بإضافة وجوههم إلى الفيديوهات، وبمجرد أن يصوّر المستخدمون فيلماً بالصوت لأنفسهم في تطبيق «سورا» الجديد، من «أوبن إيه.آي»، يمكن للبرنامج إنتاج لقطات فيديو لهم وفق أي سيناريو يحددونه له بالأوامر الصوتية.

وعرضت «أوبن إيه.آي» أمثلة لمقاطع فيديو مُولّدة بأوامر مكتوبة، مثل: «أريد فيديو يصور رجلاً يقوم بحركة بهلوانية خلفية على لوح تزلج».