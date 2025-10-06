رائحة «فاكهة» تتسبب في طوارئ واستدعاء قوات الإطفاء 4 مرات

تسببت رائحة فاكهة الدوريان الحادة في استدعاء أفراد قطاع الإطفاء أربع مرات، أول من أمس، في مدينة فيسبادن غرب ألمانيا، حيث خشي السكان من وجود تسرب غازي.

يشار إلى أن رائحة الفاكهة التي تُزرع في جنوب شرق آسيا تشبه رائحة الغاز.

وكان قد تم إبلاغ قطاع الإطفاء أولاً مساء أول من أمس بالحضور في مركز تسوق، حيث تردد وجود رائحة غاز، لكن القياسات لم ترصد وجود غاز، كما لم يكن في المبنى وصلة غاز.

وتم استدعاء الطوارئ مجدداً في مركز التسوق، حيث تردد وجود رائحة غاز مرة أخرى. وأثناء البحث في المحال، عثر رجال الإطفاء على الفاكهة في متجر آسيوي. وقال رجال الإطفاء، إن نظام التهوية في مركز التسوق قام بتوزيع الرائحة في أنحاء المبنى.

وخلال عملية أخرى في مبنى سكني في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، توصل رجال الإطفاء إلى أن فاكهة الدوريان كانت مسؤولة عن رائحة الغاز هناك.