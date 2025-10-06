قنوات «دبي للإعلام» تطل بدورة جديدة.. برامج متفردة وإنتاجات مبتكرة

كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن تفاصيل الدورة البرامجية الجديدة الخاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية التي تضم تلفزيون دبي وقناة سما دبي وإذاعة دبي وإذاعة نور دبي، إضافة إلى مركز الأخبار، والتي تتضمن تشكيلة متميزة من الإنتاجات الضخمة والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية الجديدة، التي تعكس توجهات المؤسسة بأن تكون «الأقرب إلى الجمهور» عبر توفير تجربة مشاهدة ممتعة وثرية قادرة على تلبية مختلف أذواق شرائح المجتمع، وهو ما يتماشى مع التزاماتها بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار ووجهة رائدة في صناعة وإنتاج المحتوى.

وأكّدت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن، نجاح «دبي للإعلام» في إحداث نقلة نوعية على مستوى محتوى قنواتها التلفزيونية والإذاعية، التي تُعد منصات إبداعية داعمة للشباب وأصحاب المواهب المحلية والإقليمية في مختلف المجالات، وتعمل من خلال ما تقدمه من برامج نوعية على إبراز الطاقات الإعلامية المحلية، وتشجيعهم وتعزيز روح الابتكار لديهم. وقالت: «تعكس الدورة الجديدة جهود (دبي للإعلام) في تطوير المحتوى الإعلامي وتقديمه بصيغ وأساليب مبتكرة تجسد جوهر دبي الإبداعي، حيث تم إنتاج هذه الدورة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ما يسهم في إبراز قدرات المؤسسة وما تمتلكه من إمكانات لوجستية وفنية متقدمة، وقدرة على تقديم برامج تجمع بين المعرفة والترفيه العائلي، وتواكب في الوقت نفسه أبرز الأنشطة والفعاليات والأحداث التي تشهدها دبي والإمارات».

وأوضحت أن الدورة البرامجية الجديدة تتميز بتنوّعها وشموليتها، ما يعزّز مكانة قنوات «دبي للإعلام» في صدارة المحطات الأكثر مشاهدة محلياً وإقليمياً، والأقرب دائماً إلى اهتمامات المشاهد.

تشكيلة نوعية

وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة لتلفزيون دبي تشكيلة من البرامج النوعية، ومن أبرزها النسخة العربية من البرنامج الطبي «ذا دكتورز» الذي يطل على الشاشة تحت رعاية المستشفى الأميركي بدبي، وبمشاركة نخبة من الأطباء العرب في تخصصات مختلفة، وستتناول حلقاته مجموعة من القضايا الصحية.

بينما يعود الفنان قصي خولي لتقديم موسم جديد من برنامج «من سيربح المليون» ليثري معارف الجمهور في موضوعات متنوعة في التاريخ والعلوم والأدب والتكنولوجيا والثقافة العامة، من خلال مجموعة أسئلة تمنح المتسابق فرصة الفوز بمليون درهم.

كما يُعرض برنامج «دبي هذا الصباح» الذي يمتاز بتنوّع فقراته التي يستعرض فيها أبرز الأحداث والفعاليات اليومية التي تشهدها دبي، ويناقش من خلالها العديد من الموضوعات الاجتماعية وكل ما يتعلق بالأسرة والمرأة. وتشمل القائمة أيضاً البرنامج الترفيهي «مشاهير» الذي يمنح الجمهور نظرة خاصة على الموضة والرفاهية والعلامات التجارية العالمية وكواليس عروض الأزياء.

مركز الأخبار

ويعرض تلفزيون دبي مجموعة واسعة من البرامج التي يتولى مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام إنتاجها، في خطوة تعكس التزام القناة بتقديم محتوى ثري يجمع بين التوثيق والتحليل والابتكار الرقمي. ويأتي في مقدمتها البرنامج التفاعلي «منصات رقمية»، من تقديم أديل طعمة، ليأخذ الجمهور في جولة سريعة عبر أحدث ما يشهده عالم المنصات الرقمية، ويتناول البرنامج الأخبار المتداولة والقصص التي تشغل الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي. فيما يواصل البرنامج الاقتصادي «المؤشر» من تقديم مروان الحل، حضوره اللافت على الشاشة بفضل محتواه الذي يتناول تقارير ميدانية وأرقاماً تحليلية بأسلوب الغرافيكس. وتقدّم نوفر رمول البرنامج السياسي والاقتصادي التحليلي «قابل للنقاش»، الذي يمثل مساحة فكرية واسعة تجمع بين التحليل والتفسير وقراءة أبعاد أبرز الأحداث العربية والعالمية.

وفيما يوثق برنامج «كابشن»، من تقديم محمد سالم، كيف أسهمت دبي في صياغة ملامح أبرز القطاعات محلياً وعالمياً، يتميز «كابشن» باعتماده تقنيات الواقع المعزز التي تمثل إضافة نوعية للبرنامج. ويعود «نبض دبي» في موسمه الثاني من تقديم ريا رمال، ليجمع بين التغطيات الميدانية والمحتوى الرقمي المبتكر والمقابلات مع شخصيات مؤثرة. ويستعرض البرنامج الوثائقي «مدينة القمم» أبرز الجلسات التي شهدتها أهم القمم العالمية التي استضافتها دبي. ويواصل بودكاست «شيفرة» في موسمه الثاني، الذي تقدمه الإعلامية هبة زعرور، حضوره على شاشة تلفزيون دبي بطابع يجمع بين العفوية والقرب من المشاهد.

ويواصل مركز الأخبار إنتاج تشكيلة من السلاسل الجديدة التي تبث على المنصات الإلكترونية، لتواكب متطلبات الجمهور العصري. ومن أبرزها سلسلة «دقيقة عبر الزمن» التي تقدّمها أثير بن شكر من مكتبة محمد بن راشد، بينما تجمع سلسلة «بزنس بوبكورن» من تقديم دالين أبوجلالة بين الترفيه والتحليل الاقتصادي.

مواكبة الاهتمامات

وتجمع قناة سما دبي في دورتها البرامجية الجديدة بين التنوّع والابتكار، لتقدّم للجمهور مزيجاً من البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية والوثائقية والترفيهية والاقتصادية، ما يجسّد التزام مؤسسة دبي للإعلام بتقديم محتوى يتميّز بالحيوية والتجدّد والقدرة على مواكبة اهتمامات المجتمع.

ويتصدر هذه الدورة البرنامج الاجتماعي اليومي «مساء دبي» الذي يقدّمه فريق من الإعلاميين: حنان البلوشي، ويوسف صالح، وميثاء إبراهيم، ووليد المرزوقي، وزينب العجمي، بمشاركة عدد من المراسلين. ويتضمن مجموعة من الفقرات الصحية والثقافية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وغيرها. كما يخصّص البرنامج الذي يُقدَّم تحت رعاية مجموعة من الرعاة، حيزاً واسعاً للقضايا الإنسانية وأصحاب الهمم. في حين تتولى سماح العبار تقديم برنامج «مع المجتمع» برعاية محاكم دبي، وتسلط فيه الضوء على موضوعات متنوّعة تتعلق بالمجتمع المحلي، وذلك انسجاماً مع أهداف «عام المجتمع».

ويعود برنامج «ابن بيتك» في موسم ثالث تحت رعاية بلدية دبي وشركة جوتن، حيث تقدم فيه منار العلي مجموعة من الإرشادات العملية في التصميم الداخلي واستغلال المساحات بطرق مبتكرة، وفي السياق نفسه، يجدد برنامج «سما أفنيو» الذي يقدّم بالتعاون مع حي دبي للتصميم إطلالته في موسم جديد مع ليلى المقبالي، وفيه تسلط الضوء على التسويق في دبي ومكانتها العالمية في قطاع الموضة والأزياء، وستتضمن الدورة البرنامج الواقعي «صناع العطاء» الذي يقدم تحت رعاية هيئة تنمية المجتمع بدبي، ويضيء على المتطوعين الذين يسخرون وقتهم وجهدهم في خدمة الآخرين دون انتظار المقابل.

وسيكون الجمهور على موعد مع الموسم الثالث من برنامج «الحي الثقافي» وفيه تستضيف سامية مراد مجموعة من الشخصيات الثقافية البارزة. فيما تقدم رحاب المهيري الموسم الثالث من برنامج «الوجهة الأولى» الذي يبرز دبي كوجهة عائلية وحيوية من خلال جولات ميدانية تستكشف أهم المعالم السياحية والترفيهية في دبي. بينما يعرض برنامج «دبي المستقبل»، من تقديم زينب العجمي، أبرز المشاريع والخطط الاستراتيجية في الإمارة، وتشمل الدورة أيضاً تشكيلة من البرامج، ومن بينها «ذاكرة الإعلام»، «موروثنا»، و«الصيرم» و«كنوز الدار» و«وصايا» و«المؤشر».

دورة ثرية

أما إذاعة «نور دبي» فتطل بدورة ثرية تتضمن تشكيلة من البرامج الهادفة والمنوعة التي تلبي احتياجات وأذواق المستمعين، وفي مقدمتها البرنامج الجماهيري «البث المباشر» الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي، و«دليل الأعمال» من تقديم ميرهان الدسوقي. فيما يقدّم الدكتور بسام درويش محتوىً صحياً متنوعاً في برنامجه «بلسم». أما أحمد الكتبي فيطل من خلال «السالفة وما فيها». ويجدد الإعلامي كفاح الكعبي حضوره عبر «روحك رياضية». وتشمل الدورة أيضاً برنامج «دروب العطاء» المقدم برعاية جمعية دبي الخيرية، ويطل كل من خليفة الفلاسي وعلي الكندي عبر «الناس للناس بالتعاون مع تداوي» برعاية «جمعية بيت الخير». ويتولى الدكتور جاسم ميرزا تقديم «لمن يهمه الأمر»، ويقدم أحمد عبدالكريم برنامج التوجيه الأسري «ساعة أسرية».

وتضم الدورة كذلك برنامج «أحلام سعيدة» من تقديم الدكتور خالد العنبري. وتستضيف هدى الفهد في برنامجها «أثير المحبة» نخبة من الشخصيات الأدبية والفنية. ويتناول المحامي عيسى بن حيدر في «روح القانون» أبرز التشريعات والقوانين المستحدثة في الدولة. ويطل محمد الظفري عبر برنامجه «جولة». ويقدم أيوب يوسف العمل الإنساني «إمارات الخير» برعاية جمعية دار البر، أما يوسف الحمادي ومحمد الملا فيقدمان «الناس للناس» برعاية مؤسسة تراحم الخيرية، كما تبث الإذاعة أيضاً البودكاست الحواري «المرمس».

أثير بروح شبابية

تتضمن دورة إذاعة دبي باقة من البرامج الترفيهية التي تمتاز بطابعها الشبابي والعصري، ومن أبرزها بودكاست «ميدكال دوز» الذي يبث تحت رعاية مستشفى الزهراء، ويُعد أول بودكاست طبي عربي يجمع بين الأسلوبين الإذاعي والرقمي، ويتولى تقديمه فريق من الإعلاميات المتخصصات. كما تتضمن القائمة برنامج «صباح الخير يا دبي» الذي تقدمه سلامة السويدي ومحمد العويسي، و«تقاطع 93» من تقديم عبدالله علي. في حين يطل سامر الطرابلسي عبر «دبي لايف». وتقدّم لونا غفرة وماجد الجناحي «عصر السعادة». وتقدّم فاطمة عبدالرحمن برنامج «كوكب آخر».

