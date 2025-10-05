بسبب " قلة ذوق بعض الزوار" .. عائلة عبد الحليم حافظ تفرض رسوماً مالية لزيارة منزله

أشعل قرار أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بفرض رسوم مالية على زيارة منزله في الزمالك موجة واسعة من الغضب بين جمهوره ومحبيه، بعدما اعتبر كثيرون أن الخطوة تُعد مخالفة واضحة لوصية العندليب الأسمر، الذي كان قد عبّر في حياته عن رغبته في أن يبقى منزله مفتوحاً أمام الجماهير.

وجاء القرار في بيان رسمي نشرته الأسرة عبر الصفحة الرسمية لمنزل عبد الحليم حافظ على "فيس بوك"، أوضحت فيه أنه تم إغلاق باب الحجز للزيارات مؤقتاً حتى منتصف نوفمبر المقبل، تمهيداً لإطلاق موقع وتطبيق إلكتروني خاص بتنظيم الزيارات، على أن يتم لاحقاً الحجز من خلالهما فقط.

وأكدت الأسرة أن المرحلة الجديدة ستتضمن رسوماً رمزية للمصريين، بينما ستُحدد أسعار مختلفة للزوار الأجانب، مشيرة إلى أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو الحفاظ على المنزل وإجراء الصيانات الدورية، إضافة إلى تعيين مرشدين متخصصين لمرافقة الزوار وشرح تفاصيل المكان وتاريخه الفني.

كما أوضح البيان أن أي تصوير لمحتوى أو برامج داخل المنزل سيكون بمقابل مادي، لتغطية نفقات التشغيل وصيانة المنزل وتشغيل الصفحة الرسمية والتطبيق الإلكتروني المزمع إطلاقه.

وسرعان ما تحوّل الإعلان إلى أزمة جماهيرية كبيرة، إذ هاجم كثير من محبي العندليب القرار بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه يخالف إرث عبد الحليم الإنساني والفني، الذي لطالما عبّر عن محبته لجمهوره ورغبته في أن يكون بيته مفتوحاً لهم دون مقابل.

وزادت حدة الجدل بعد أن ردت الصفحة الرسمية لمنزل العندليب على المنتقدين بعبارات غاضبة، جاء في إحداها: "هناك حلان؛ إما إغلاق البيت تماماً ومنع الزيارات، أو تعيين شركة لإدارة المكان دون أي مكسب للأسرة، لأننا لم نعد قادرين على إدارة الأمور بهذا الشكل، خاصة في ظل (قلة الذوق وسوء التعامل) من بعض الزوار".

كما نفت الأسرة الاتهامات بتحويل المنزل إلى مشروع تجاري، مؤكدة أنها تتحمل تكاليف تشغيله منذ نحو 48 عاماً، وأضافت في تعليق آخر: "في كل دول العالم تُزار منازل الفنانين بمبالغ مالية كبيرة، ونحن فقط نحاول الحفاظ على المنزل وتنظيم الزيارات، لا البحث عن مكاسب".

وأوضحت الأسرة أن هذا القرار جاء نتيجة تزايد الإقبال على الزيارات وسوء سلوك بعض الزوار، مشيرة إلى أن الهدف هو وضع نظام يضمن استمرار فتح المنزل أمام الجماهير والأجيال القادمة، حتى لا يلقى مصير منازل فنانين آخرين تم إغلاقها أو هدمها.