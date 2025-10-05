جريمة مروعة وسط لندن .. 3 مراهقات يضربن عجوزاً في الشارع بلا سبب ويصوّرن مقتله

جريمة مروّعة شهدتها إنجلترا، حيث اعتدت ثلاث فتيات مراهقات على رجل مسن يبلغ من العمر 75 عاماً بضربه حتى الموت في هجوم عشوائي جرى تصويره بهاتف محمول.

وأصدرت محكمة في لندن، حكمها أمس السبت، على الفتيات الثلاث: سنتان ونصف لمُتهمة تبلغ من العمر (15 عاماً)، وثلاث سنوات ونصف لإحدى الفتاتين (17 عاماً)، وأربع سنوات لشقيقتها.

فيما رفض القاضي الكشف عن هوياتهن بسبب "ظروف نشأتهن الصعبة بشكل غير معتاد"، وفق ما نشرته "ذا صن" البريطانية.

وكان الضحية، ويدعى فريدي ريفيرو، يقف قرب محطة حافلات في حي إزلنغتون شمال لندن في فبراير الماضي، عندما نزلت الفتيات من حافلة واقتربن منه في حالة سُكر.

وأظهر تسجيل الكاميرا، توجيه الفتيات المراهقات كلمات إلى الرجل خلال الاعتداء عليه، حيث صرخهن في وجهه، وقالت إحداهن: "الأمر لا يهمني"، فيما تحدته أخرى قائلةً: "اضربني إذا استطعت". وسقط الرجل بعد لحظات، قبل أن يصرخنَ مجدداً: "لقد مات"، بينما كانت دماؤه تسيل على الأرض.

ونُقل المسن إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي في اليوم التالي متأثراً بإصابات شديدة في الرأس.

وبحسب شهود عيان، زعمت الفتيات أن الرجل تحرش بهن، لكن الادعاء نفى ذلك تماماً، مؤكداً أن الاعتداء كان "هجوماً غير مبرر وقع تحت تأثير الكحول".

وألقت الشرطة القبض على الفتيات بتهمة إحداث أذى جسيم، قبل أن تُوجَّه إليهن لاحقاً تهمة القتل غير العمد. وعند مداهمة منزل إحدى الفتاتين، سمع الضباط حديثاً بينها وبين والدها عن "التخلص من الأدلة"، كما عُثر على ملابس ملوثة بالدماء داخل الغسالة.

وأثناء استجوابها، حاولت إحدى الفتاتين (17 عاماً) التنصل من مسؤوليتها وإلقاء التهمة على أخرى، قائلة: "هي من اعتدت عليه ولست أنا"، لتعاود حديثها: "هذا الرجل لم يستحق الموت.. لكني بالفعل قتلت شخصاً".

بدورها، كشفت التحقيقات أن الفتاة الصغرى البالغة 14 عاماً وقت الحادث، لديها سجل جنائي سابق في الاعتداء على امرأة مشردة في ديسمبر 2024، كما أن إحدى الفتاتين الأخريين لديها سوابق اعتداء على موظفين في الطوارئ وتحرش عنصري.

من جانبه، قدّم المفتش ديفان تايلور، المسؤول عن التحقيق، تعازيه لعائلة الضحية، مشيداً بثباتهم خلال المحاكمة. وقال: "كان هذا هجوماً وحشياً وغير مبرر على رجل مسن يسير في طريقه، وما يزيد فداحة الجريمة أنهن وجدن في تصوير الاعتداء أمراً مضحكاً"، وشكر المواطنين الذين قدموا المساعدة الفورية وساهموا في تقديم شهادات حاسمة أدت إلى القبض عليهن خلال ساعات.