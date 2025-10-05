انتبه هذه الصور ليست للرئيس السوري .. بل لشخصٍ يشبهه إلى هذا الحدّ ! ( صور)

قد يبدو الذي تشاهده في هذه الصور هو نفسه الرئيس السوري أحمد الشرع. لكنه في الحقيقة ليس كذلك. بل هو شاب أردني قرر لفرط إعجابه بالرئيس السوري أن يشبهه في كل شيء.

فهذه الصور التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن وسوريا، هي لشاب أردني يلقّب نفسه بـ"أحمد الشرع الأردني".

ويؤكد متابعو الشاب يزن البيطار على وسائل التواصل الإجتماعي أن هناك شبهًا كبيرًا بينه وبين الرئيس السوري أحمد الشرع.

لكن للشاب الأردني رأيه في ذلك، فبعد تشبيهه بالرئيس السوري علق البيطار قائلاً : "يقولون أنني أشبهه… لكن الشبه الحقيقي ليس في الملامح، بل في الثبات، في المبدأ، في الرجولة".

وفي إشارة لاتخاذه الشرع قدوة له أضاف البيطار: "تحية لمن كان قدوة في الوقفة والهيبة".