حتى الذكريات لم تعد مجانية .. «سناب شات» تفرض رسوماً على تخزين الصور والفيديوهات

أعلنت شركة «سناب شات» أنها ستبدأ بفرض رسوم على تخزين الصور ومقاطع الفيديو، ما أثار موجة انتقادات من المستخدمين الذين راكموا أرشيفاً كبيراً من المنشورات القديمة.

ويتيح تطبيق المراسلة الشهير منذ عام 2016 حفظ وتخزين المحتوى المنشور سابقاً عبر ميزة «الذكريات».

لكن الشركة أوضحت، وفق شبكة «بي بي سي»، أن الأشخاص الذين تتجاوز ملفاتهم المخزنة 5 غيغابايت سيُطلب منهم دفع رسوم للاحتفاظ بها.

وعبَّر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم، متهمين الشركة بالجشع.

وأقرت الشركة بأن «الانتقال من خدمة مجانية إلى مدفوعة ليس بالأمر السهل»، لكنها أكدت أن الخطوة ستكون «جديرة بالكلفة» بالنسبة للمستخدمين.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة «ستمكّننا من مواصلة الاستثمار في تحسين ميزة الذكريات لصالح مجتمعنا بأكمله»، مشيرةً إلى أن المستخدمين قاموا منذ إطلاقها قبل نحو عقد بحفظ أكثر من تريليون «ذكرى».

وتتيح الميزة حفظ الصور والفيديوهات التي تُنشر عادة لمدة 24 ساعة أو أقل، ليُعاد مشاركتها لاحقاً كـ«ذكرى» أو «إعادة استرجاع».

وبموجب التغييرات، سيُطلب من المستخدمين الذين تتجاوز بياناتهم المخزّنة 5 غيغابايت الترقية إلى خطة تخزين بسعة 100 غيغابايت مقابل 1.99 دولار شهرياً، بينما ستتوفر سعات أكبر ضمن اشتراكات «Snapchat Plus» و«Snapchat Premium»، مثل خطة 250 غيغابايت مقابل 3.99 دولار شهرياً.

كما أوضحت الشركة أنها ستوفر 12 شهراً من التخزين المؤقت للمستخدمين الذين يتجاوزون الحد الأقصى، مع إمكانية تنزيل المحتوى على الأجهزة الخاصة.

وأكدت الشركة أن «الغالبية العظمى من المستخدمين»، الذين تقل بياناتهم عن 5 غيغابايت، لن يتأثروا بالتغيير.

غير أن الخطوة أثارت موجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اشتكى البعض من أنهم استخدموا التخزين المجاني لسنوات وراكموا بيانات تفوق بكثير الحد المسموح به، ما يجعلهم أمام «فواتير كبيرة». واعتبر آخرون أن إجبارهم على الدفع أو خسارة ذكرياتهم أمر «غير عادل» و«جشع».

ويأتي ذلك فيما أعلنت الشركة في أبريل أن عدد مستخدمي «سناب شات» النشطين شهرياً تجاوز 900 مليون، مقابل مليارات على منصات منافسة مثل «إنستغرام» و«تيك توك».

ويرى درو بنفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاجتماعية «باتن هول»، أن هذه الخطوة ستصبح توجهاً عاماً: «الطريق نحو الدفع مقابل التخزين على وسائل التواصل الاجتماعي أمر لا مفر منه. في زمن ننشر فيه أقل، لكن نحفظ أكثر، هذه مجرد مرحلة من تطور المنصات».