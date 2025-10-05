نيكول كيدمان تطلب الطلاق بعد زواج 19 عاماً بسبب "مشاكل لا يمكن تسويتها"

رفعت النجمة العالمية نيكول كيدمان دعوى طلاق من كيث أوربان بعد زواج استمر 19 عاما، حسبما أظهرت سجلات المحكمة.

وقدمت كيدمان عريضة الدعوى الثلاثاء الماضي لإنهاء الزواج في محكمة في ناشفيل. وتذكر الدعوى أن الزواج شهد خلافات ومشاكل لا يمكن تسويتها.

الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، 58 عاما، ومغني الريف الحائز على جائزة جرامي،57 عاما، كلاهما نشأ في أستراليا، والتقيا في عام 2005 في حدث تكريمي أقيم في لوس أنجلوس، وتزوجا في سيدني في العام التالي. ولديهما ابنتان مراهقتان روز 17 عاما، وفيث مارجريت 14 عاما.

وكانت مصادر مقربة من الزوجين كشفت مؤخراً أنهما ابتعدا عن بعضهما خلال الفترة الأخيرة في ظل انشغالهما بالتصوير والجولات الغنائية .

وقالت المصادر " كيث لا يرى نيكول مطلقا، فهي إما لديها تصوير، أو تقوم بجولة دعائية. كان هناك الكثير من الحب بينهما وربما لا يحدث طلاقا."

يذكر أن نيكول كانت متزوجة في السابق من الممثل الشهير توم كروز، 63 عاما، لمدة 11 عاما. وقد تبنيا طفلين سويا إيزابيلا 32 عاما و كونور 30 عاما.