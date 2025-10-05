مقتل شاب طعناً بسبب خلاف على "الدور" عند الحلّاق

كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية بمدينة السادس من أكتوبر، تفاصيل جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب على يد شاب أخر، بسبب خلاف بينهما حول أولوية أي منهما في الحلاقة داخل أحد الصالونات بالمدينة.

وأصدرت النيابة قرارات، شملت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت استكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن شجارًا لفظيًا نشب بين شخصين داخل صالون حلاقة، بسبب إصرار كل منهما على حقه في "الدور".

وتطور الخلاف سريعًا، ليقوم أحدهما بإخراج سكين وطعن الآخر طعنة نافذة، أدت إلى مصرعه في الحال.

باشرت النيابة العامة التحقيق فور إخطارها بالواقعة، حيث طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي وسوابقه.

كما أمرت بأخذ عينة من دم المتهم لتحليلها، وبيان ما إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

وشملت القرارات استدعاء شهود العيان، وعلى رأسهم صاحب محل الحلاقة والزبائن، لسؤالهم حول تفاصيل ما حدث.

وعقب وقوع الجريمة مباشرة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، الذي لم يتمكن من الهرب، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.