بالتفاصيل .. هكذا خرج فضل شاكر من "مخيم عين الحلوة" وسلَّم نفسه إلى الجيش اللبناني

سلّم المغني اللبناني فضل شاكر نفسه إلى الجيش اللبناني السبت، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، بعدما أمضى أكثر من عقد متواريا داخل مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، صدرت خلاله أحكام بالسجن على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "الفنان فضل شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني عند مدخل "مخيم عين الحلوة" قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، وذلك "كمقدمة لإنهاء ملفه القضائي".

وذكر شهود لرويترز أن شاكر "مشى من مخيم عين الحلوة إلى حاجز للجيش قرب الحسبة في صيدا، وكان مرتاحا وغير مضطرب ويتحدث إلى أصحابه بتفاؤل".

وأضاف الشهود أن ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني تسلموه تمهيدا للبدء في استجوابه لاحقا.

وحسبما قال مسؤولان أمنيان وقضائيان لوكالة "الأسوشيتد برس"، فإن عملية تسلم شاكر، جاءت بعد تنسيق بين وسطاء ومسؤولين في وزارة الدفاع اللبنانية.

وأوضح المسؤولون أنه بعد احتجاز شاكر لدى السلطات اللبنانية، سيجري إسقاط الأحكام التي صدرت بحقه أثناء هروبه وسيجري استجوابه استعدادا لمحاكمته بتهم جديدة بارتكاب جرائم ضد الجيش.

ووفقما نقلت "فرانس برس" عن مصدر مقرب من شاكر فإنه "مؤمن ببراءته ويثق باستقلالية القضاء اللبناني الذي سينصفه هذه المرة".

وتمت عملية التسليم بعد موافقة شاكر على المثول أمام السلطات اللبنانية، وكانت عائلة الفنان قد ألمحت في وقت سابق إلى هذه الخطوة، حيث كشف نجله، محمد شاكر، عن وجود نية لدى والده لتسليم نفسه، مؤكداً أن الأمر مرتبط بتوفر "الوقت والظرف المناسبين".

ورغم نفي شاكر وعائلته التام ضلوعه في أي أعمال عنف وإصرارهم على براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، ظل ملفه القانوني عالقاً، وقد واصل الفنان إصدار بعض الأغاني من مكان إقامته خلال السنوات الماضية، كان آخرها أغنية "كيفك ع فراقي" بالاشتراك مع نجله محمد، في إشارة إلى رغبته في العودة إلى حياته الطبيعية.