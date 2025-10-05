وفاة طفلين لدغتهما الثعابين بعد دفنهما في روث البقر للعلاج

توفيت فتاة (13 عامًا) وصبي (16 عامًا) بسبب مضاعفات لدغات ثعابين، بعدما اعتمد أهاليهما على نصائح المعالجين المحليين ودفنوهما في روث البقر بدلا من نقلهما للعلاج في مشفى.

وقالت صحيفة "تايمز أوف انديا" أن عشرات الأطفال يموتون سنويًا بسبب لدغات الثعابين في منطقة بريلي، إذ يفضل الآباء "المعالجين المحليين" على التدخل الطبي، فإما يدفنونهم في روث الأبقار أو في أكوام من الرمل، معتقدين أن ذلك سيخفف من تأثير السم.

وتم الإبلاغ عن أول حادثة في منطقة سانجام فاتيكا في نيجوهي، حيث كان سوريندرا، وهو طالب في الصف التاسع، نائمًا على أرضية المنزل عندما لدغه ثعبان في ساقه صباح الأربعاء. وأخذت العائلة الصبي على الفور إلى دجال محلي، لكنه فقد الأمل بعد دقائق قليلة من العلاج. ثم أخذته العائلة إلى ساحر ثعابين أعطاهم بعض الأعشاب ونصحهم بدفن الصبي حتى رقبته في روث البقر، لتعلن وفاته في المساء.

أما الحادثة الثانية، فقد وقعت في قرية نوغفا مباركبور بمنطقة كالان، حيث تعرضت سيتا، وهي طالبة في الصف الخامس، للدغة ثعبان أثناء رعايتها للماعز خارج قريتها مساء الأربعاء. واستغرقت العائلة بعض الوقت لإدراك أن ابنتهم تعرضت للدغة ثعبان. ثم أخذوها إلى ساحر ثعابين محلي، كان متاحًا بسهولة، لتوفير الوقت، ونصحهم بعلاج روث البقر، لكن العلاج فشل فشلاً ذريعًا، وتوفيت الفتاة صباح الخميس.

وقال والدها، سونيل كومار، وهو مزارع: "لقد رأينا العديد من الأشخاص ينجون من لدغات الثعابين بعد تلقي العلاج من سحرة الثعابين، لأنهم خبراء في التعامل مع السموم المختلفة الموجودة في أنواع مختلفة من الثعابين. يستغرق الأمر منا ساعتين إلى ثلاث ساعات للوصول إلى المستشفى الحكومي، كما أن ضمان العلاج غير متوفر، ولا نستطيع تحمل تكاليف العلاج في مستشفى خاص".

وقال الدكتور محمد ميراز، مسؤول الطوارئ الطبية في مستشفى المنطقة: "نعالج العديد من حالات لدغات الثعابين، وننصح الناس دائمًا بالتوجه إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن. لقد أنقذنا أرواحًا كثيرة، لكن الناس ما زالوا يتبعون ممارسات تقليدية أثبتت أنها قاتلة لهم. لدينا ما يكفي من مضادات السموم متوفرة هنا في كل مرة".

وقال جوفيند سينغ، ضابط مركز شرطة نيجوهي: "سمعنا بالحادثة، ولكن لا يمكن رفع دعوى ضد سحرة الثعابين إلا بعد تقديم شكوى كتابية من الأسرة".

ووفقًا لتقرير صدر في يوليو 2020، سُجِّلت 1.2 مليون حالة وفاة ناجمة عن لدغات الثعابين في الهند على مدى 20 عامًا من عام 2000 إلى عام 2019، أي بمعدل 58 ألف حالة وفاة سنويًا.