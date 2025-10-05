موظف يربح دعوى قضائية للاحتفاظ بمبلغ كبير حُوّل إلى حسابه بالخطأ

فاز رجلٌ بدعوى قضائية للاحتفاظ بأموال تفوق راتبه بثلاثمائة ضعف حُوّلت إليه عن طريق الخطأ من قبل شركته.

وكان الموظف، يعمل مساعدًا إداريًا في شركة دان كونسورسيو الصناعية للأغذية في تشيلي، ويتقاضى عادةً 386 جنيهًا إسترلينيًا (520 دولار) شهريًا. لكن في مايو 2022، دفع له صاحب العمل بالخطأ 127 ألف جنيه إسترليني (171157 دولار)

وأفادت الشركة بأن الموظف وافق في البداية على إعادة الأموال، ولكن بعد ثلاثة أيام، قدّم العامل إشعارًا بالاستقالة مما فتح معركة بين الطرفين.

وخلال معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات، اتهمته الشركة بالسرقة، لكن قاضيًا في سانتياغو قضى منذ ذلك الحين بأنها ليست سرقة، بل "تحصيل غير مصرح به".

وهذا يعني أن المحكمة غير قادرة على مقاضاة الجريمة، لكن مديري الشركة أكدوا عزمهم على استعادة الأموال.

وفي بيان لصحيفة دياريو فينانسييرو، قالوا: "سنتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة، لا سيما طلب الإلغاء، لمراجعة الحكم". ولم تذكر الصحيفة كيف حصل الخطأ وإن كانت استقالة الموظف المفاجئة كانت لغاية الاحتفاظ بالمبلغ.