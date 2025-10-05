افتتاح مقبرة ملكية في مصر بعد 226 عاماً من اكتشافها

شهدت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، أمس، افتتاح مقبرة ملكية بعد مرور قرابة 226 عاماً على اكتشافها.

وتخص المقبرة الملك أمنحتب الثالث، وتقع في منطقة وادي الملوك الغنية بعشرات المقابر التي نحتت لملوك مصر القديمة في جبانة طيبة غربي مدينة الأقصر.

وبحسب مصادر في منطقة آثار الأقصر ومصر العليا، فإن المقبرة التي اكتشفت عام 1799 استغرق ترميمها وتهيئتها لاستقبال الزوار 20 عاماً، بدعم من منظمة اليونسكو والحكومة اليابانية.

ووفقاً للمصادر، تم اكتشاف المقبرة على يد الفرنسيين بروسبير جولواه وإدوارد دو فيلييه دو تيراج، لكن هناك أدلة على أن المقبرة كانت معروفة قبل ذلك، وورد ذكرها في مدونات الرحالة البريطاني ويليام جـورج براون.

واشتمل مشروع حماية المقبرة على أعمال ترميم دقيق ومعماري، وتركيب أجهزة تحكم بيئي، بجانب جمع وترميم الكثير من المقتنيات الأثرية التي عُثر عليها داخل المقبرة.