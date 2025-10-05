«شاعر المليون» يختتم مرحلة «قائمة الـ 100»

اختتم برنامج شاعر المليون في موسمه الـ12 الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، مرحلة الـ100 التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، خاض خلالها الشعراء اختبارات تحريرية وشفهية، تمهيداً لاختيار قائمة الـ48 شاعراً الذين سينتقلون إلى الحلقات المباشرة.

وقال عضو لجنة التحكيم في برنامج شاعر المليون، الدكتور سلطان العميمي: «في كل موسم تُثبت اختبارات الـ100 أنها مرحلة مفصلية في مشوار المنافسة على اللقب، وأنها مقياس بالغ الأهمية للوقوف على مستوى شعراء الموسم».

وأضاف: «شهدت اختبارات هذا الموسم تغييراً في بعض المعايير، منها معيار الارتجال أمام لجنة التحكيم».