تصاميم فيكتوريا بيكهام تزين أسبوع الموضة بباريس

قدّمت فيكتوريا بيكهام مجموعتها للربيع والصيف ضمن علامتها التجارية التي تحمل اسمها، إذ كشفت عن فساتين انسيابية وبدلات واسعة وسترات جلدية ناعمة بحواف مجعّدة، وذلك خلال عرض أزياء أُقيم في دير «فال دو جراس» التاريخي الذي يعود للقرن الـ17 في باريس، أول من أمس.

وصل الضيوف بعد حلول الظلام، عابرين حجارة الساحة المبللة بالمطر للوصول إلى الأروقة الداخلية.

وسارت العارضات تحت الممرات المقوّسة بأحذية مدببة، وهن يعرضن فساتين بقصات غير متماثلة وحواف غير متساوية، مع خامات مجمعة ورذاذ طلاء أضفى لمسة فنية عفوية.

وجاءت السراويل منخفضة الخصر مشدودة بأحزمة رفيعة ومنسّقة مع قمصان مفتوحة من الأمام، فيما اتخذت سترات البدلات أشكالاً مربّعة من دون طيات صدر.

وفي الملاحظات الكتابية المرافقة للعرض، وصفت العلامة التجارية المجموعة بأنها «تجريد معاصر لملابس سن المراهقة وبدايات النضج»، مشيرةً إلى أن فيكتوريا بيكهام استرجعت صورها القديمة كشابة خلال عملية الإعداد.

ويستمر أسبوع الموضة في باريس حتى بعد غد، بمشاركة كبرى الدور العالمية مثل لويس فويتون وديور وشانيل وسان لوران وهيرميس.

ويشهد هذا الموسم رقماً قياسياً في عدد المصممين الذين يقدمون أولى مجموعاتهم، في وقت تسعى فيه العلامات التجارية في مختلف أنحاء الصناعة إلى ضخ دماء إبداعية جديدة بهدف تحفيز اهتمام المستهلكين المثقلين بتأثيرات التضخم.