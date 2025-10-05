«التطبيب الذاتي» لدى الحيوانات ظاهرة تحظى باهتمام متزايد

يشكّل حرم جامعة مكسيكو صيدلية مفتوحة لطيور الشرشور التي تجمع بقايا السجائر لاستخدامها في تعقيم أعشاشها. ويُعدّ هذا السلوك مثالاً على ظاهرة «التطبيب الذاتي» في عالم الحيوان التي تحظى باهتمام متزايد من العلماء والباحثين.

وأجرى عالما بيئة من جامعة مكسيكو سلسلة من التجارب على استخدام هذه العصافير لبقايا السجائر، وأثبتا أنّها تجمعها عمداً نظراً للتأثير الطارد للنيكوتين على الطفيليات التي تصيب صغارها.

وقال عالم الأحياء الهولندي ياب دي رود الذي ينشر بعد غد كتاباً عن الموضوع، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «يا له من سلوك مبدع من جانب هذه الطيور»، مشيراً إلى أنّ الفرضية القائلة بأن الحيوانات قادرة على علاج نفسها لطالما كانت «مثيرة جداً للجدل»، مع أن عالم رئيسيات أميركي أثبتها علميّاً للمرة الأولى في ثمانينات القرن الماضي.