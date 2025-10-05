ترامب يشغل علماء الجغرافيا: حالة مذهلة ومروعة

يرى علماء جغرافيا مجتمعون في فرنسا في الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة تستحق أن تُدرس ويصفونها بأنها «مذهلة» و«مروعة» في آن.

ويتردد ذكر الرئيس الأميركي بانتظام على مر المؤتمرات التي عقدت خلال اليومين الماضيين في إطار مهرجان الجغرافيا الدولي الذي تستضيفه كل سنة سان دييه دي فوج في شرق فرنسا، حيث تقرر في 1507 إطلاق اسم «أميركا» على العالم الجديد.

وقالت الباحثة في معهد العلوم السياسية بباريس، كاميي إسكوديه، إن «موضوع المهرجان هذه السنة هو السلطة، وما يظهره لنا دونالد ترامب هو العودة إلى سلطة وطنية قوية متفلتة من أي ضوابط، في شكلها كما في تجلياتها الجغرافية».

فيما قالت خبيرة الجغرافيا في جامعة غرونوبل - الألب بجنوب شرق فرنسا، آن لور أميلان شاري: «إنه يتقن الديستوبيا. يحقق كل ما كنا نعتبره من باب الخيال».