3 إضافات بسيطة على فنجان قهوتك تجعله مشروباً صحياً

قال الطبيب سوراب ثيسي أخصائي الجهاز الهضمي إن إضافة 3 عناصر بسيطة إلى قهوتك الصباحية قد يجعلها الخيار الأمثل للصحة.

وفي فيديو على يوتيوب وإنستغرام شاهده أكثر من مليون شخص، نصح سوراب متابعيه بإضافة رشة من القرفة إلى القهوة لخفض مستوى السكر في الدم.

والعنصر العنصر الثاني فمصدره جوز الهند، أو الحليب المشتق منه، حيث يحتوي جوز الهند على دهون وزيت تدعم صحة الدماغ.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن العنصر الثالث هو رشة من الشوكولا الداكنة، والتي تساعد على خفض الكوليسترول.

وقال الطبيب: "رشة من القرفة فقط تُساعد على خفض ارتفاعات سكر الدم وزيادة مضادات الأكسدة الفعّالة".

وأوضح سوراب أن مسحوق الشوكولا الداكنة "غني بالبوليفينولات، التي تعمل مع القهوة على تغذية بكتيريا الأمعاء النافعة. وتُظهر الدراسات أن هذه البوليفينولات الموجودة في الشوكولا تساعد في زيادة مستويات بكتيريا الأمعاء المفيدة مثل العصيات اللبنية والبكتيريا البيفيدوبكتريا".

والشوكولا الداكنة غنية بالمركبات العضوية النشطة بيولوجياً والتي تعمل كمضادات للأكسدة، وتساعد على خفض الكوليسترول وأيضاً إدارة مستوى الغلوكوز بالدم.