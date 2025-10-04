حفيد رئيس النادي الأهلي يبيع ساعة جمال عبدالناصر في المزاد

كشفت مصادر مصرية، أمس، أن إحدى الساعات النادرة، التي تعود للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، ستُطرح في مزاد عالمي تنظمه دار "فيليبس" الشهيرة في مدينة جنيف السويسرية، والمقرر عقده في 8 نوفمبر المقبل.

وتحمل الساعة، وهي من طراز رولكس "داي-ديت" مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً ، قيمة تاريخية خاصة، إذ كانت هدية من الوزير الكويتي الراحل فهد السالم الصباح لعبدالناصر، الذي احتفظ بها لسنوات، قبل أن يهديها في أواخر الستينيات إلى صلاح الدسوقي ششتاوي، رئيس النادي الأهلي المصري الأسبق، وبطل المبارزة الذي شارك في أولمبياد 1948 و1952.

وبعد وفاة ششتاوي عام 2011، آلت الساعة إلى حفيده، الذي قرر طرحها في المزاد العالمي، وتقدّر قيمتها بـ 50 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 62.000 دولار أمريكي، وفقاً لما أعلنته دار المزادات.

وقالت "فيليبس" في بيانها إن الساعة ليست مجرد قطعة فاخرة، بل تمثل "شهادة حية على التاريخ، والتغيير في حقبة من أهم حقب مصر والشرق الأوسط".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها ساعة للرئيس عبدالناصر في المزادات العالمية، ففي ديسمبر الماضي، بيعت ساعة أخرى من مقتنياته في دار "سوذبيز" بنيويورك مقابل 840 ألف دولار، بعد أن عرضها حفيده خالد عبدالناصر، الذي أكد آنذاك أن الساعة كانت هدية من والدته تحية كاظم إلى والده، قبل أن تنتقل إليه كإرث عائلي.