وسط ذهول المشيعين في مدينة أرجنتينية .. ميت يعود لحضور جنازته

شهدت مدينة ألدياريتس (شمالي الأرجنتين) واقعة غريبة أشبه بالقصص الخيالية، حين ظهر شاب (22 عاما) حيّا في جنازته، بعد أن كانت قد أُعلنت وفاته بالخطأ.

وتعود القصة إلى حادث سير مروع، حين صدمت شاحنة محملة بقصب السكر شابا في أحد أحياء ألدياريتس. ومع التحقيقات الأولى، رجّحت الشرطة فرضية الانتحار، في حين صنفت النيابة العامة الحادث على أنه جريمة قتل غير عمد، وأمرت بتشريح الجثة. وفي اليوم التالي، تعرّفت امرأة على الجثمان في المشرحة مؤكدة أنه ابنها، اعتمادا على ملامحه وملابسه، ليُسلَّم إليها بالفعل من أجل دفنه.

لكن المفاجأة الكبرى وقعت أثناء مراسم الجنازة، إذ ظهر الابن الحقيقي مترنحا بين الحضور، وقد بدا وكأنه استيقظ لتوّه من غيبوبة استمرت عدة أيام. وأثارت عودته غير المتوقعة صدمة وذهولا بين المشيعين الذين تساءلوا عن هوية الجثمان الموجود داخل النعش.

وفي شهادته، أوضح الشاب أنه كان في حالة سُكر شديد طوال تلك الفترة في حي ألدياريتس شمالي قرطبة، ولم يكن يعلم شيئا عن خبر وفاته المزعومة.

ولاحقا، كشفت الشرطة أن الجثمان الذي دُفن بالخطأ يعود في الحقيقة إلى شاب آخر يُدعى ماكسيميليانو إنريكي أكوستا (28 عاما) من بلدة دلفين جالو المجاورة، وأُعيد تسليمه إلى عائلته ليوارى الثرى مجددا. غير أن أقارب الضحية أبدوا غضبهم الشديد من سلسلة الأخطاء الفادحة التي وقعت، وقال شقيقه هيرنان: "كل شيء كان خطأ منذ البداية؛ سلّموا الجثة من دون التحقق من الهوية، ثم أجبروني على الذهاب إلى المشرحة مرتين. لم يكن ينبغي أن نمرّ بكل هذا".

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا موسعا في الحادثة لتحديد المسؤوليات والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.