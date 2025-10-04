بعد تحذيرات حكومية من فيضان قريب .. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم

بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن محافظتين مصريتين معرضتان للفيضانات وتحديداً أراضي "طرح النهر"، طالبت مدينة مصرية سكانها بإخلاء منازلهم وممتلكاتهم بتلك الأراضي تحسبا لإجتياحها من الفيضانات.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، الجمعة، جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي "طرح النهر" بضرورة إخلاء تلك الأراضي، وإخلاء المنازل، نظراً لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل بالمدينة.

وأوضحت أن التدفق الكبير للمياه قد يؤدي إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى، مطالبة كافة المواطنين بقرى المدينة والمقيمين على أراضي طرح النهر بتوخي الحذر وتجنب أي زراعات حالياً، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم.

ويأتي ذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أكد فيها أن الحكومة استعدت منذ فترة طويلة لمواجهة تداعيات فيضان النيل، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر يشهد عادة معدلات تصريف مرتفعة قد تتجاوز المتوسط، ما قد يتسبب في غمر بعض أراضي طرح النهر والعشش خاصة بمحافظتي المنوفية والبحيرة.