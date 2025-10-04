بعد تصنيفه "أغنى رجل في التاريخ".. إيلون ماسك: قد أنتقل للعيش في المريخ وأموت هناك !

لم يستبعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تكون نهاية حياته على كوكب المريخ، مؤكداً ولاءه لأمريكا وارتباطه الدائم بها باعتبارها "الوطن الأول والأخير".

وكتب ماسك عبر حسابه على "إكس": "لدي جواز سفر واحد فقط، الولايات المتحدة، وسأعيش وأموت هنا.. أو ربما على المريخ، فهو بالنسبة لي جزء من أمريكا"، دون أن يوضح سبب وصفه للكوكب الأحمر بهذه العبارة.

ويُعرف ماسك بشغفه الدائم باستكشاف الفضاء، إذ طرح في أكثر من مناسبة خططًا طموحة لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ.

وكشف أن شركته "سبيس إكس" تسعى خلال العامين المقبلين لإطلاق خمس مركبات فضائية من طراز Starship في رحلات تجريبية غير مأهولة إلى الكوكب الأحمر، إلى جانب خطط مستقبلية لإرسال روبوتات "أوبتيميوس" التي تطورها شركة تسلا ضمن مشروع الاستكشاف.

وكان مؤشر فوربس للمليارديرات كشف الأربعاء، عن وصول ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، إلى مستوى يقترب من 500 مليار دولار وهي أكبر ثروة فردية لشخص واحد في التاريخ.