إسطنبول: "جواهرجي محتال" جمع أموال زبائنه بحجة الإستثمار وهرب

شهدت مدينة إسطنبول التركية، تجمع عشرات المواطنين الأتراك أمام محل مجوهرات في منطقة باغجلار، بعد أن اختفى صاحبه عقب جمعه أموالاً من السكان بزعم استثمارها في الذهب.

ووفق وسائل الإعلام التركية، استدرج صاحب المحل الضحايا، ووعدهم بعوائد مالية مقابل استثماراتهم، قبل أن يختفي عن الأنظار دون تحديد مكانه، ما دفع العديد من المتضررين للتجمهر أمام متجره محاولين كسر الأقفال لاستعادة أموالهم.

لكن محاولاتهم باءت بالفشل، إذ تبين أن المشغولات الذهبية المعروضة في واجهة المحل كانت مقلدة، وتهدف لخداع الزبائن.

وأفاد بعض المتضررين أن عدد الضحايا تجاوز المئة شخص، منهم من أعطى أمواله مباشرة، ومن باع ممتلكاته، ومن سلّم مشغولات ذهبية بغرض استثمارها، جميعهم وقعوا ضحية وعود الأرباح المضاعفة.

وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً في إسطنبول، مع مطالبات المواطنين للشرطة التركية بسرعة القبض على صاحب المحل لاستعادة حقوقهم المالية.