وسط مطالبات بمحاسبتها .. حظر ظهور سلاف فواخرجي على جميع الشاشات السورية

تداولت وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بأن نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، أصدر قرارًا بمنع عرض أي أعمال فنية تشارك فيها الفنانة سلاف فواخرجي على جميع القنوات السورية، وذلك على خلفية مواقفها السياسية وتصريحاتها المعارضة للسلطة الحالية، والتي اعتبرها الناطور بمثابة "تبرير لجرائم النظام السابق".

ويأتي هذا الإجراء بعد عدة أشهر من فصل الفنانة السورية من عضوية نقابة الفنانين، بسبب "إصرارها على إنكار جرائم الأسد وتنكرها لآلام الشعب السوري"، وفق بيان رسمي.

وكان الناطور قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن النقابة لن تمنع أي فنان سوري من الظهور على الشاشات، مستشهداً بالممثل باسم ياخور، لكنه أشار بطريقة غير مباشرة إلى سلاف فواخرجي، مؤكداً أن مواقفها السياسية تجاوزت "الحد المقبول" بالنسبة لتوجه النقابة الجديد.

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين التأييد والسخرية، حيث اعتبر البعض أن القضية تحمل أبعادًا شخصية إلى جانب السياسية، في حين اعتبر آخرون القرار مبررًا، مطالبين بمحاسبتها حال عودتها إلى سوريا، وكأنها متهمة بارتكاب جرائم بحق السوريين.

وكانت نقابة الفنانين في سوريا قد أثارت الجدل في أبريل الماضي، بإعلان شطب قيد سلاف فواخرجي رسميًا حين نشرت الصفحة الرسمية للنقابة في دمشق بيانًا متضمنًا صورة القرار الصادر عن نقيب الفنانين مازن الناطور، مستندًا إلى القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.