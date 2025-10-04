للتهرب من دفع 272 مخالفة مرورية رجل يخفي نمرة سيارته بجواربه

أُلقي القبض على رجل من جيرسي سيتي، بعدما تراكم عليه أكثر من 18 ألف دولار كرسوم مرور غير مدفوعة، بعد أن قالت الشرطة إنه حاول إخفاء لوحات ترخيص سيارته بزوج من الجوارب.

وأُوقف الرجل، البالغ من العمر 51 عامًا، يوم الجمعة بعد أن أفاد ضباط شرطة هيئة الموانئ أنهم لاحظوا جوارب سوداء مشدودة على لوحة ترخيص سيارته المرسيدس-بنز البيضاء. وبينت الشرطة أنه استخدم الجوارب لتفادي كاميرات الرسوم، وفقًا للينيس فالينز، المتحدثة باسم هيئة الموانئ. وقال الضباط إنهم حددوا أنه مدين لهيئة الموانئ بمبلغ 18,358.31 دولارًا كرسوم مرور غير مدفوعة ورسوم مرتبطة بـ 272 مخالفة.

وأوضحت فالينز أن الشرطة ألقت القبض عليه في نفق واحتجزت سيارته. وأضافت أنه وُجهت إليه تهم سرقة خدمات، والتلاعب بوثيقة حكومية، والقيادة برخصة موقوفة، وعرض لوحات بشكل غير صحيح وفقا لما نقله موقع "NJ TRUE JERSEY".

وصرحت هيئة الموانئ في بيان لها: "هذه الحادثة واحدة من حوادث عديدة تُبرز جهود إدارة شرطة بورتلاند المتواصلة لمحاسبة السائقين وحماية الإيرادات التي تدعم بنيتنا التحتية الإقليمية الحيوية".