تحويل مسار طائرة بسبب راكب التهم جواز سفره

تم تحويل مسار رحلة تابعة لشركة رايان إير بعد أن مزّق أحد الركاب وثيقة سفره وأكل أجزاء منها أثناء تحليقه في الجو. ووقعت الحادثة غير المألوفة على متن رحلة متجهة من ميلانو إلى لندن مما أجبر طاقم الطائرة على الهبوط الاضطراري في باريس.

وكانت الطائرة تقلّ مسافرين لقضاء العطلات ورجال أعمال عندما وقع الحادث. ولم يكتفِ الراكب بأكل أجزاء من وثيقة السفر، بل حاول أيضًا التخلص من الأجزاء المتبقية في مرحاض الطائرة.

وقالت صحيفة "ذا صن" أن طاقم الطائرة اتبع لحظتها الإجراءات المعتادة بعد أن أصبح سلوك الراكب غير قابل للسيطرة، حيث أثار هذا التصرف غير المألوف مخاوف بشأن الحالة النفسية للمسافر والمخاطر المحتملة على سلامة الرحلة.

وفي باريس، صعدت السلطات المحلية على متنها ورافقت الراكب إلى خارجها، بينما أكمل الركاب الباقون رحلتهم لاحقًا إلى ميلانو على متن رحلة بديلة.

ونقلت "ذا صن" عن أحد الشهود أن مضيفة طيران طرقت باب دورة المياه وحاولت إقناع الراكب بعدم إلقاء جواز سفره في المرحاض. ولاحقا أُعلن "بشكل صريح" عما كان يحدث، وفي النهاية تم تحويل مسار الرحلة إلى باريس.

وأكد متحدث باسم الشركة أن طاقم الطائرة تصرف بسرعة وبشكل مناسب، مُوليًا السلامة فوق كل اعتبار. ووصف أحد الشهود الحادثة بأنها "أكثر 15 دقيقة رعبًا في حياتي".

وشهدت شركات الطيران الأوروبية، بما فيها رايان إير، تقارير متفرقة عن سلوكيات ركاب مُزعجة أدت إلى تحويل مسار الطائرة. ومع ذلك، فإن إتلاف جواز سفر وابتلاعه يُعدّ حالة استثنائية للغاية.

ويُلزم الاتحاد الأوروبي المسافرين جوًا بحمل وثائق سفر سارية المفعول عبر الحدود، مما يجعل هذا الفعل ليس مُزعجًا فحسب، بل يُعدّ أيضًا انتهاكًا للمتطلبات القانونية للسفر الجوي.