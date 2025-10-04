ظاهرة جديدة تنتشر والأطباء يحذرون منها: إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم ضار بالصحة

حذر الأطباء من عادة أخذت بالانتشار تتمثل بإغلاق البعض لفمهم بشريط لاصق، في محاولة لنوم أفضل، ومنع الشخير، وذلك بسبب المخاطر التي يمكن أن تنطوي عليه.

وقال تقرير ل"أسوشيتد برس" أن البعض يروّج على وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما "تيك توك" أنها حيلة للحصول على نوم أفضل وتقليل الشخير.

لكن الدكتورة كيمبرلي هاتشيسون، طبيبة الأعصاب وخبيرة طب النوم في جامعة أوريغون للصحة والعلوم تقلل من ذلك قائلة أن "الدراسات المتعلقة بشريط الفم قليلة، والفوائد متواضعة، والمخاطر المحتملة قائمة". وتشمل بعض هذه المخاطر تفاقم اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي، أو حتى التسبب في الاختناق.

ويقول الخبراء إن التنفس من الفم لدى البالغين ليس مشكلة صحية خطيرة، ولكن من الأفضل التنفس من الأنف، كونه نظام ترشيح طبيعي، يحجز الغبار ومسببات الحساسية الأخرى قبل وصولها إلى الرئتين. فإذا كنت تتنفس وفمك مفتوحًا ليلًا، فقد تستيقظ بفم جاف وحلق ملتهب، مما قد يساهم في رائحة الفم الكريهة ومشاكل صحة الفم. كما يرتبط التنفس من الفم بزيادة الشخير.

ولكن على الرغم من أن التنفس من الأنف أفضل من الفم، إلا أن إغلاق الفم بشريط لاصق ليس الحل الأمثل. فلا يوجد دليل قوي على أنه يساعد على تحسين النوم. وأُجريت بعض الدراسات، أظهر معظمها تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا، لكنها كانت صغيرة جدًا لدرجة أن الخبراء يقولون إنه لا ينبغي استخلاص استنتاجات منها. وفي الوقت نفسه، هناك مخاطر محتملة يجب تجنبها.

ويقول الدكتور ديفيد شولمان، طبيب النوم في جامعة إيموري، إن هناك طرقًا أخرى يمكن تجربتها، مثل قطع الفم الطبية التي يمكنها فتح مجرى الهواء، أو جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر. إذا كنت مدخنًا أو تعاني من زيادة الوزن، على سبيل المثال، فإن الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن قد يُساعدك. وقد يكون التنفس من الفم علامة على أمر خطير فقد تتنفس من فمك بسبب إصابتك بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب في النوم حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء. يرتبط هذا الاضطراب بكل من التنفس بفم مفتوح والشخير، وعادةً ما يُعالج بجهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر.

وينصح شولمان " بإجراء اختبار نوم" موضحا : "من الأفضل دائمًا أن تعرف بدلًا من أن لا تعرف. وإذا كنت تعلم أن هناك شيئًا ما يحدث واخترت عدم متابعة العلاج، فأنت على الأقل تعلم أنك تتخذ قرارًا مدروسًا".