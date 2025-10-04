«جدار الابتسامة» يزين دبي احتفالاً باليوم العالمي للابتسامة

تنظم منظمة «سمايل ترين»، أكبر منظمة دولية متخصصة في علاج الشفة الأرنبية والحنك المشقوق، فعالية «جدار الابتسامة» في دبي، بدعم من «دبي الإنسانية»، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للابتسامة الذي يوافق 3 أكتوبر.

تهدف هذه المبادرة، التي تأتي ضمن حملة عالمية، إلى الاحتفاء بروح التواصل والإيجابية وقوة الابتسامة، مع توجيه دعوة لدعم الأطفال المولودين بهذه الحالة.

وتستضيف أبرز المراكز التجارية في دبي هذه الفعالية، حيث يعرض «جدار الابتسامة» في «دبي مول» من 2 إلى 4 أكتوبر، وفي «تايمز سكوير سنتر» يومي 3 و4 أكتوبر، إضافة إلى عدد من الجامعات، حيث تمنح هذه الجدران للزوار مساحة للتعبير عما يبعث الابتسامة في نفوسهم عبر الرسائل والرسومات والصور، لتتحول إلى لوحات فنية ملونة تعكس الأمل والإيجابية.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الإمارات لدى «سمايل ترين دبي» عفاف مكي: «اليوم العالمي للابتسامة يذكرنا بأن للبسمة عمقاً يتجاوز الكلمات؛ من خلال هذه الحملة، نعرب عن امتناننا لدعم الجمهور، وندعو الجميع لمشاركة لحظات الفرح والاحتفاء بقوة التواصل، وتعزيز الوعي حول الأطفال المولودين بالشفة الأرنبية والحنك المشقوق، بما يسهم في إلهام مستقبل أكثر إشراقاً وصحة لهم».

وقال المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»، جوسيبي سابا: «حملة جدار الابتسامة تحتفي بقوة الابتسامة في تقوية الروابط الاجتماعية؛ إن تعزيز الوعي بهذه القضية يعمّق قيم التعاطف الإنساني؛ ومن قلب دبي، تذكّرنا هذه الشراكة بأن أبسط الأفعال، كابتسامة صادقة، قادرة على إشعال لحظات من السعادة والأمل تلامس القلوب في كل مكان».

يذكر أنه في كل ثلاث دقائق يولد طفل في العالم بشفة أرنبية أو حنك مشقوق، وهي حالة صحية قد تؤثر بشكل كبير في الأكل والكلام والسمع والتنفس. ومن خلال المشاركة في حملة «جدار الابتسامة»، يسهم أفراد المجتمع في رفع مستوى الوعي والتضامن مع الأطفال والأسر المتأثرة بهذه الحالة حول العالم.