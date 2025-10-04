فنجان القهوة الأغلى في العالم بدبي.. رحلة الإدهاش والتفرّد لا تتوقف

في مدينة تحترف صناعة التجارب غير المألوفة والتي تدهش العالم، ترتقي دبي مجدداً بمعايير الترف والتذوق، لتقدّم للعالم فنجان القهوة الأغلى في العالم، جامعاً بين تفرد النكهة وندرة الحبوب وسحر التحضير، ويصل سعره إلى 2500 درهم، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى فنجان قهوة في العالم.

تبدأ حكاية فنجان القهوة الاستثنائي هذا من الارتفاعات الشاهقة التي تنمو فيها حبوب «غيشا» البنمية النادرة، لتنتقل من هناك إلى مزادات خاصة، حيث يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من هذه الحبوب النادرة 30 ألف دولار، وتنتهي بتجربة حسية في كوب يحمل مذاقاً ساحراً ومتوازناً ومطعّماً بنكهة الزهور، وأنواع متعددة من الفاكهة الاستوائية.

حبوب نادرة

وتحدّث مدير المشروبات في مجموعة مقاهي «روسترز» في دبي، أناتولي غربونوف، لـ«الإمارات اليوم» عن مميزات وتفرد هذا الفنجان من القهوة، وقال: «تعتبر حبوب غيشا البنمية من (هاسيندا لا إزميرالدا)، من الحبوب النادرة، ويُنتج منها نحو 100 كيلوغرام سنوياً لتوزع على العالم بأسره، وهذه المحدودية في المحاصيل هي التي تجعلها نادرة، وترفع سعر الكيلوغرام الذي يتجاوز في المزاد 30 ألف دولار». ولفت غربونوف إلى وجود عدد من البلدان التي تقوم بإجراء منافسة بين المزارعين، من أجل تنظيم مزاد خاص بالمحاصيل، موضحاً أن المسابقات تدعو المزارعين إلى عرض محاصيلهم، ويتم تقييم أنواع المحاصيل، ومنحها علامات من قبل المختصين في القهوة تبعاً لجودتها ونُدرتها.

تفرّد وتوازن

وأكد غربونوف أن «مزاد أفضل ما في بنما»، كان دائماً محط أنظارهم، خصوصاً أن مؤسس المجموعة يتتبع محاصيل «هاسيندا لا إزميرالدا» التي كانت دائماً من الحبوب التي تندرج ضمن قائمة أغلى 10 أنواع حبوب قهوة تباع في المزاد. وأشار إلى أنهم حصلوا على حبوب غيشا من هذا المزاد، وما يميزها هو ندرتها، ومذاقها المتفرد والمتوازن، مبيناً أنها تحمل مذاقاً مطعّماً بنكهة الياسمين والفاكهة الاستوائية. وأوضح غربونوف أن هذه العوامل مجتمعة هي التي حدّدت سعر فنجان القهوة، وأنهم بعد أن وضعوا السعر الخاص بالكوب، فكّروا في التقدّم لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقد استغرق الأمر نحو شهر من المعاملات التي قدّمت خلالها جميع الدلائل التي تؤكد استحقاق هذا الفنجان لهذا السعر، وتم تحقيق الرقم القياسي.

تجربة متفردة

وأشار إلى أن سعر الفنجان يثير الاستغراب ويجعل الناس تطرح الأسئلة، مؤكداً أن من يمتلكون المعرفة الجيدة بأنواع حبوب القهوة سيحرصون على تجربة هذه القهوة، إضافة إلى الباحثين عن التجارب المتفردة في دبي. ولفت إلى أن تحضير القهوة يتم وفق طريقة خاصة لتقديم تجربة استثنائية، لهذا لابد من حجز موعد للحصول عليها قبل يوم من الحضور إلى المقهى، لاسيما أن من يقوم بإعدادها هو رئيس قسم التحميص في المقهى.

وأوضح أنه في عالم القهوة المختصة، من الضروري أن يعرف المرء مصدر حبوب القهوة التي يُحضّـر منها الفنجان، لاسيما أن ما يؤثر في نكهة القهوة، هو المكان الذي تنمو فيه ونوع التربة. ولفت إلى أنهم يحرصون على جلب حبوب القهوة من مصادر متعددة، وبلدان متعددة، لكنهم يحرصون على اختيار الأنواع الجيدة وكذلك النادرة، ومنها على سبيل المثال حبوب جامايكا التي تُقدّم في مقاهٍ محدودة في دبي. وشدد على أن دبي تعدّ مكاناً ممتازاً للعمل في مجال القهوة المختصة، خصوصاً أن المنافسة عالية، وعلى كل مقهى كي يثبت وجوده أن يقدّم تجارب مميزة لضيوفه.

كمية محدودة

وشدد غربونوف على أنهم يمتلكون كمية محدودة من حبوب غيشا، لكنهم يسعون بشكل دائم إلى الحصول على أفضل أنواع الحبوب ولاسيما النادرة، وعند انتهاء هذه الحبوب سيحرصون على جلب حبوب فاخرة ونادرة أيضاً، معلناً تطلعهم إلى جلب حبوب قهوة نادرة من كوستاريكا إلى دبي، لاسيما بعد أن أصبحت لديهم تسعة فروع في دبي، وباتت لديهم معدات أكبر للتحميص وأصبحوا قادرين على التوسع في أنواع الحبوب، مشدداً على أن دخول موسوعة غينيس منحهم التقدير من قبل الزوار المدركين لأهمية حبوب القهوة النادرة والفاخرة.

طريقة إعداد خاصة

يشرف على تحضير هذه القهوة النادرة رئيس قسم التحميص في «روسترز»، كاي دسالين، وتحدّث عن الطريقة الخاصة التي تُحضّر بها هذه الحبوب، مشيراً إلى أنها تبدأ من مرحلة التحميص التي تتم بآلة خاصة لمدة لا تتجاوز سبع دقائق، إذ يعتبر هذا التوقيت للتحميص هو المناسب للنكهات التي تحملها الحبوب، لأنها لا تتحمل التحميص الكثير. ونوّه بأن المذاق الذي تحمله هذه الحبوب، يتسم بكونه متأثراً بنموها على مرتفعات شاهقة، ما جعلها تحمل نكهات زهرية، ونكهات من الفواكه الاستوائية، ومنها اليوزو وبرتقال فالنسيا وكذلك الياسمين، وهي نكهات تجعل مذاقها متوازناً وحلواً. وشدد دسالين على أن التجربة التي تُقدّم بها القهوة متميزة، لهذا تم اختيار كؤوس كريستال يابانية مصنوعة يدوياً، وذلك من أجل تقديم تجربة متفردة، وكذلك لأنها أكواب تساعد في عملية التخمر المميزة للحصول على أفضل نكهة. أما الوقت الخاص بتحضيرها، فلفت إلى أنه يتم تحضيرها أمام الزبون، وتستغرق وقتاً، وهذا يعدّ من طقوس احترام هذا النوع من الحبوب المميزة والنادرة، موضحاً أنه يتم تحضيرها بحرارة مياه تتخطى 90 درجة، وأن الوصفة التي ابتكرها لإعداد هذه القهوة، جاءت بناء على الخصائص التي تحملها الحبوب، حيث إن كل نوع من الحبوب يتطلب طريقة خاصة في التحميص والإعداد.

• 2500 درهم سعر الفنجان، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.