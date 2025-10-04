«أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية».. تحتفي بفنون تاريخية وتقاليد خالدة

أعلنت مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» عن افتتاحها رسمياً في حفل مميز سيعقد في الأول من نوفمبر ويستمر ليومين. وتمثل المدرسة التي تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع مركزاً جديداً للفروسية الكلاسيكية في المنطقة العربية، وهي مخصصة لتعليم فنون الفروسية الكلاسيكية والحفاظ على تقاليدها، لتكون بذلك خامس مدرسة عالمية متخصصة في هذا المجال، بعد المدارس الأربع الرئيسة في النمسا، وإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا.

ويُقام حفل الافتتاح في عطلة نهاية الأسبوع يومي 1 و2 نوفمبر، ويستمتع الزوّار خلاله بمشاهدة عرض تاريخي استثنائي يحتفي بتقاليد الفروسية الخالدة، تشارك فيه مدارس الفروسية الكلاسيكية الأربع ومدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية».

وستقدّم المدرسة الإسبانية للفروسية في فيينا، ذات التاريخ الممتد لقرون، عرضها الشهير «الباليه الأبيض» مع مجموعة من خيولها ذات الشهرة العالمية الواسعة من سلالة «الليبيزانر» البيضاء، فيما ستعرض المدرسة الأندلسية الملكية لفنون الفروسية براعة «خيول الأندلس الراقصة» وتراثها الأصيل. كما ستقوم المدرسة البرتغالية لفنون الفروسية بإلقاء الضوء على المهارة الفائقة والإرث الممتد الذي تتمتع به خيول «لوسيتانو»، في حين ستقدم كادر نوار الفرنسية مزجاً فريداً بين فنون الاستعراض والمدرسة العليا للفروسية. وتتويجاً لهذا التجمع الاستثنائي، ستقدم مدرسة «أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية» مجموعتها الخاصة من الفرسان والخيول، معلنةً بذلك انطلاق أول مدرسة متخصصة في مجال فنون الفروسية الكلاسيكية في دولة الإمارات، في إضافة ذات طابع خاص لهذا الفن، تجمع بين عناصر التراث الإماراتي وفنون المدرسة العليا للفروسية وتقاليدها الخالدة.

• 65 ألف متر تبلغ مساحة المركز لتعليم فنون الفروسية الكلاسيكية.