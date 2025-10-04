ليلى علوي نجمة مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلقت الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، مساء أول من أمس، والتي تحمل اسم الممثلة ليلى علوي. وقالت ليلى علوي بعد تكريمها في الافتتاح الذي أقيم في مسرح مكتبة الإسكندرية: «شكراً للمهرجان وتقديره.. هذا تكريم كبير أشكره عليه».

وأضافت: «شكراً لجمهوري الحبيب الذي يُعطيني الثقة والاستمرارية، ويشجعني على أن اختار وأنجز أعمالاً تهمه وتفيده».

ويعرض المهرجان الممتد حتى السادس من أكتوبر أكثر من 130 فيلماً من 46 دولة، من بينها المغرب «ضيف شرف» هذه الدورة.