جناح الإمارات في معرض الفرس للجديدة بالمغرب يبرز إبداعات رواد الأعمال

يواصل جناح دولة الإمارات مشاركته المتميزة في الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، حيث سلط الجناح الضوء هذا العام على إبداعات رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تخصيص فضاءات لعرض منتجاتهم المتنوعة في مجالات التراث والفروسية والصناعات المرتبطة بها.

ويهدف الجناح الإماراتي، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية بمشاركة عدد من الجهات المعنية بصون التراث، من خلال هذه المبادرة إلى دعم روّاد الأعمال وتوفير منصة تفاعلية تجمع بين البعد التراثي والثقافي من جهة، وتشجيع روح المبادرة والابتكار من جهة أخرى، بما يعزز حضور روّاد الأعمال الشباب على الساحة الإقليمية والدولية.

واستقطبت منتجات رواد الأعمال اهتمام الزوار والعارضين، حيث مثّلت منتجاتهم في الجناح نافذة لتمكين أصحاب المشاريع، ووسيلة لتعزيز التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة، في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى الجمع بين صون التراث وتطوير الصناعات الوطنية.

ومن مشاريع رواد الأعمال التي يحتضنها جناح دولة الإمارات المشارك في المعرض، “هوف سكيب” التي تعرض مجموعة متنوعة من ملابس الفرسان والإكسسوارات ومستلزمات الخيل، بينما تقدم “الخنين للعود” منتجات الدخون والعطور إلى جانب الملابس التقليدية.

أما “كهرمان للتصميم”، فقد لفتت الأنظار بقطعة مبتكرة مستوحاة من التراث الإماراتي عبارة عن مندوس جلدي باللون الأحمر صُمم خصيصًا ليعبر عن العلاقة الوثيقة مع المملكة المغربية، إضافة إلى استعراض علامتها الثانية المتخصصة في تصميم التذكارات مثل الدفاتر، الأكياس والمغناطيس التي تحمل رسائل ثقافية وفنية مستوحاة من الهوية الإماراتية.