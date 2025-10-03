مفاجأة غير متوقعة .. ماذا يحدث عند خلع أضراس العقل

يعد ضرس العقل من أكثر الأسنان تميزا نظرا لأنه يبزغ في عمر متأخر ولكونه مصدر ازعاج لكثير من الناس لما يسببه من مشاكل.

ومؤخراً كشف باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تأثير غير متوقع لخلع أضراس العقل على حاسة التذوق، إذ لاحظ العلماء تحسنًا تدريجيًا في القدرة على التمييز بين النكهات لدى الأشخاص الذين أجروا هذه العملية على مدى سنوات بعد الخلع.

وحلل الفريق بيانات 1,255 شخصًا خضعوا لاختبارات دورية لتقييم حدة التذوق على مدى عقدين، منهم 891 شخصًا أزيلت لديهم أضراس العقل، بينما احتفظ الباقون بها. وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين أزيلت لديهم أضراس العقل تفوقوا بنسبة تتراوح بين 3 و10% في القدرة على تمييز النكهات مقارنة بمن لم يخلعوا أضراسهم.

وشملت الاختبارات تذوق محاليل متنوعة مثل الساكاروز، كلوريد الصوديوم، حمض الستريك، والكافيين، حيث سجلت المجموعة التي خضعت لقلع أضراس العقل دقة أعلى في تحديد جميع النكهات، ولاحظ الباحثون أن النساء في هذه المجموعة تمتعت بحاسة تذوق أدق من الرجال.

ولا تزال الأسباب البيولوجية وراء هذا التأثير غير واضحة، لكن الباحثين يفترضون أن خلع أضراس العقل قد يؤدي إلى إتلاف النهايات العصبية في الجزء الخلفي من الفم، ما يزيد تدريجيًا من حساسية المستقبلات في باقي تجويف الفم. ويؤكد العلماء أن التأكد من صحة هذه الفرضية يحتاج إلى المزيد من الدراسات المستقبلية.