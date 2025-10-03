مخترع الإنترنت نادم ويطرح تطبيق "Solid" بديلاً له

وجّه تيم بيرنرز لي، مخترع الشبكة العنكبوتية العالمية، انتقادات لاذعة لحالة الإنترنت اليوم، قائلاً إن المستخدمين باتوا يُعاملون كـ"منتجات قابلة للاستهلاك" في عالم رقمي ينهش بياناتهم.

وابتكر بيرنرز لي "الويب" عام 1989 أثناء عمله في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن"، وخلال سنوات قليلة تحوّل ابتكاره إلى شعار الثورة الاقتصادية العالمية الثالثة. ودعا خلال الحدث إلى استعادة السيطرة الفردية على البيانات الشخصية، مجدداً دعمه لمبدأ "حيادية الإنترنت"، وذلك خلال فعالية نظمتها مكتبة جامعة هارفارد بالتعاون مع قسم العلوم ومتجر الكتب التابع لها، للترويج لمذكراته الجديدة بعنوان: "هذا من أجل الجميع: القصة غير المكتملة للويب".

وفي دعوة للعودة إلى تجربة ويب أكثر لامركزية، طرح بيرنرز لي فكرة "المحفظة الرقمية الشخصية"، وهي مساحة موحدة لتخزين بيانات المستخدم، تتيح له التحكم الكامل في توقيت وكيفية مشاركة معلوماته مع التطبيقات المختلفة.

وقد أطلق بالفعل نسخة أولية من هذه الفكرة عبر تطبيق تحت اسم "Solid"، بالتعاون مع شركة "Inrupt" العام الماضي.

وقرر لي بعد إعلان ابتكاره طرحه مجانياً على المستخدمين حول العالم. وكتب في مقال بصحيفة الغارديان: "لكي تحتوي شبكة الويب على كل شيء، كان على الجميع أن يكونوا قادرين على استخدامها، وأن يرغبوا في ذلك. كان هذا يتطلب الكثير بالفعل. لم يكن بإمكاني أيضاً أن أطلب منهم الدفع مقابل كل بحث أو تحميل يقومون به. لذا، لكي تنجح، يجب أن تكون مجانية".

ولم تسلم خدمات التخزين السحابية مثل "Dropbox" و"iCloud" و"Google Cloud" من انتقادات بيرنرز لي، مشيراً إلى أنها غير متوافقة فيما بينها، ما يعيق تجربة المستخدم. لكنه ركّز بشكل أكبر على ما وصفه بـ"التحول الخطير" من اقتصاد النية إلى اقتصاد الانتباه، حيث تُستغل انتباه المستخدمين لتحقيق أرباح إعلانية.

وقال: "الويب يختطف من اقتصاد النية إلى اقتصاد الانتباه... المستخدم أصبح سلعة تستهلك من قبل المعلنين"، في إشارة واضحة إلى خوارزميات الإدمان التي تستخدمها منصات مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"إنستغرام".

وأضاف: "حين تصمم خوارزمية تسبب الإدمان، فأنت تعلم تماماً ما تفعله"، داعياً المنصات إلى جعل المستخدمين أكثر "إنتاجية" بدلاً من إثارة غضبهم.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تحوّل بيرنرز لي إلى أحد أبرز المدافعين عن الإنترنت المفتوح، وأسس لاحقاً معهد البيانات المفتوحة ومؤسسة الويب العالمية، التي تسعى لإعادة الإنترنت إلى مبادئه الأولى: الوصول المحايد للجميع، وهو ما عبّر عنه بشعاره الشهير عام 2012: "هذا من أجل الجميع".

وقد نال بيرنرز لي تكريمات عالمية، أبرزها من الملكة إليزابيث الثانية التي منحته لقب "فارس" عام 2004، ثم وسام الاستحقاق، إلى جانب جائزة تورينغ عام 2016، والتي تعد بمثابة "نوبل الحوسبة".

وخلال حديثه، استعاد بيرنرز لي لحظات تأسيس الويب، كاشفاً أن أول خادم ويب كان يحمل ورقة لاصقة كتب عليها: "هذه الآلة خادم.. لا تطفئها!"، كما أنه هو من ابتكر رموز الأخطاء الشهيرة، وعلى رأسها "404 - الصفحة غير موجودة".