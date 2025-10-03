لماذا تتيبس المفاصل في هذا الفصل من السنة ؟

من المعروف علمياً أن فصل الخريف يَجلُب معه نسائم منعشة وأجواء جميلة، لكنه في الوقت نفسه قد يكون سببًا مباشرًا في زيادة الشعور بآلام المفاصل والعضلات. ويلاحظ كثيرون أن أجسادهم تصبح أقل مرونة، وأن الأنشطة اليومية المعتادة تصير أكثر صعوبة.

ووفقًا لتقرير منشور على موقع Jackson Clinics للعلاج الطبيعي، فإن انخفاض الحرارة المفاجئ يؤدي إلى سلسلة من التغيرات الفسيولوجية داخل الجسم، مثل انقباض الأوعية الدموية وتيبس الأنسجة، وهو ما يفسر زيادة معدلات الألم في هذا الموسم. حيث يتفاعل الجسم سريعًا مع التغير المناخي، خاصة عند الانتقال من حرارة الصيف إلى برودة الخريف. ومن أبرز التأثيرات:

تصلب المفاصل: نتيجة قلة تدفق الدم.

الشد العضلي: بسبب انخفاض المرونة.

الصداع والصداع النصفي: نتيجة تغير الضغط الجوي.

تغير المزاج: بسبب قلة أشعة الشمس والإصابة بما يُعرف بالاكتئاب الموسمي.

كيف تتجنب الألم؟

لضمان بقاء جسمك نشطًا وخاليًا من الألم، ينصح الخبراء بعدة طرق عملية:

الإحماء الجيد: قبل أي نشاط خارجي، خصص 5-10 دقائق لحركات تنشيطية مثل المشي السريع أو تمارين القرفصاء، ما يساعد على تدفق الدم بشكل أفضل.

الملابس وسيلة حماية: الاعتماد على طبقات الملابس يتيح التحكم بدرجة حرارة الجسم بسهولة. كما أن ارتداء إكسسوارات مثل القفازات والقبعات يَقي من فقدان الحرارة عبر الأطراف.

التمدد الديناميكي: تمارين مثل تأرجح الساقين أو دوران الذراعين تُعد مثالية قبل التمارين الخارجية. أما التمدد الثابت فيُفضَّل بعد الانتهاء للمساعدة في استرخاء العضلات.

البقاء نشطًا في الداخل: في الأيام شديدة البرودة، يمكنك ممارسة الرياضة داخل المنزل للحفاظ على لياقتك، مثل الدراجة الثابتة أو اليوجا أو حتى المشي في المكان.

الترطيب والتغذية السليمة: الماء عنصر أساسي للحفاظ على مرونة العضلات، كما أن تناول وجبات متوازنة يدعم المناعة ويقلل من تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة.